Argyle Winery Presenta los Vinos Ojo Brilloso para Promover la Diversidad, la Salud y la Educación en el Lugar de Trabajo

DUNDEE, Oregón–(BUSINESS WIRE)–Argyle Winery se complace en anunciar el debut de su nuevo programa Ojo Brilloso, que presenta el lanzamiento de tres Pinot Noirs de un solo viñedo de producción limitada de los viñedos Knudsen, Spirit Hill y Lone Star de Argyle. Creado para honrar el conocimiento, la habilidad y la pasión del equipo de viñedos de Argyle, cada uno de los tres vinos se elaboró en colaboración con el supervisor del viñedo que controla sus respectivos viñedos. Basándose en la filosofía detrás del programa Ojo Brilloso, que se esfuerza por reconocer y empoderar a los trabajadores de los viñedos, Argyle se ha asociado con tres organizaciones sin fines de lucro líderes y hará un compromiso significativo en términos de tiempo, recursos y contribuciones caritativas a la importante misión de cada organización. Incluye ¡Salud! Un proyecto de la misión de OHSU Health Hillsboro Medical Center de brindar atención médica a los trabajadores de los viñedos de Oregon, la misión de AHIVOY de brindar educación y desarrollo profesional a los trabajadores latinos e hispanos de los viñedos en el valle de Willamette y el compromiso de The Roots Fund con las becas, la educación sobre el vino y la colocación laboral para los miembros negros, indígenas y latinx de la comunidad del vino. El juego de tres botellas Ojo Brilloso está disponible en línea en argylewinery.com por 135 USD.

¿Qué es Ojo Brilloso? Esta fue la pregunta que se hizo el viticultor Geoff Hall cuando se unió a Argyle en 2017. Cuando comenzó a aprender sobre el famoso programa de viñedos de la finca de 400 acres de Argyle, a menudo, escuchaba a los miembros de su equipo decir “Ojo Brilloso” (ō-hō bree-ō´-sō), que se traduce libremente como “bonita observación”. Hall rápidamente se dio cuenta de que estas “bonitas observaciones” reflejaban el conocimiento íntimo de su equipo sobre los viñedos y eran los pilares del éxito de Argyle, que a su vez inspiró el programa Ojo Brilloso.

Para la cosecha del debut en 2018 de Ojo Brilloso, Argyle destacó el talento de sus tres supervisores de viñedos: Francisco Ponce (Viñedo Spirit Hill), Jose Sanchez (Viñedo Knudsen) y Hector Cabrera (Viñedo Lone Star). A cada uno se le pidió que seleccionara un pequeño bloque de Pinot Noir que administrarían personalmente durante la temporada de cultivo para crear un vino que encarnara su conexión con el viñedo y el orgullo que sienten por su trabajo. Luego, los vinos se elaboraron en colaboración con el aclamado enólogo de Argyle, Nate Klostermann.

“No hay grandes vinos sin un gran equipo de viñedos”, señala el viticultor Geoff Hall. “He aprendido mucho de mis compañeros de viñedo. La idea detrás de Ojo Brilloso es reconocer sus aportes al mostrar el trabajo que hacen y al ponerlo en una botella. Sé lo orgullosos que están Francisco, Hector y Jose de estos vinos, y lo que significa para ellos poder volver a casa y decir: “Yo ayudé a hacer este vino”. También sé que se enorgullecen del hecho de que hemos dedicado a Ojo Brilloso para que sea una fuerza positiva para el cambio en nuestra industria”.

Para ampliar el mensaje de empoderamiento e inclusión de Ojo Brilloso, Argyle dividirá de manera uniforme una parte de las ganancias de la venta de los vinos entre ¡Salud! Un proyecto de OHSU Health Hillsboro Medical Center, The Roots Fund y la Asociación Hispana de la Industria del Vino en Oregon y Comunidad (AHIVOY). Estas organizaciones están liderando el camino en el trabajo activo hacia una industria del vino más diversa, equitativa e inclusiva. La donación a ¡Salud! apoyará sus clínicas de salud móviles, que son más valiosas que nunca durante la pandemia, y AHIVOY podrá financiar las becas educativas para los trabajadores de los viñedos. Además de una donación anual en efectivo a The Roots Fund, Argyle ofrecerá dos pasantías anuales de cosecha a los postulantes de The Roots Fund. Como parte del programa Ojo Brilloso, Argyle también planea algunas formas adicionales de asociarse con estas organizaciones a través de la colaboración y fomenta oportunidades educativas para los empleados de Argyle a través de AHIVOY.

Concebido como un juego de tres botellas, cada botella de Ojo Brilloso presenta el arte de la etiqueta original creado por Eduardo Soto, quien fue uno de los becarios del 2020 Art of Sparkling (Arte de burbujas 2020) de Argyle. Con una marcada influencia de las obras de arte del movimiento muralista mexicano, cada una de las etiquetas de Soto es parte de una obra más amplia que retrata los viñedos de la finca de Argyle en invierno, primavera y durante la cosecha. Vendido en una impresionante caja de tres botellas, con ventanales recortados que muestran las etiquetas, se produjeron poco más de 800 juegos coleccionables en la cosecha de 2018.

Ojo Brilloso será un programa continuo, al igual que las asociaciones de Argyle con ¡Salud!, AHIVOY y The Roots Fund.

Acerca de Argyle Winery

Argyle Winery ha estado creando vinos en el valle de Willamette desde 1987. Lo que comenzó como la convicción de elaborar un vino espumoso de clase mundial ha crecido hasta incluir una cartera aclamada de Pinot Noir, Chardonnay y Riesling. Argyle cultiva más de 400 acres de viñedos en el valle de Willamette y recibe invitados todos los días en Argyle Tasting House, ubicado en el mismo espacio del centro de Dundee que han llamado hogar desde el principio. Para obtener más información, visite ArgyleWinery.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Miriam Pitt



J.A.M. PR



miriam@jam-pr.com

510-280-5795