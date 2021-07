Argentinos con identidad no binaria tendrían problemas al viajar a otros países

Los argentinos no binarios que decidan tramitar su identidad con el género X podrían tener problemas al viajar a otras naciones que aún no admiten esa categoría en sus registros.

A pesar de que es un avance histórico en la región latinoamericana, autoridades de Relaciones Exteriores de Argentina han alertado a sus ciudadanos sobre la vigencia del documento en países vecinos.

“No podemos pedirle a otro país que reconozca este cambio”, explicaron desde el gobierno, evitando que su población viaje y sea retornada a Argentina.

Además, señalaron que son pocos los países que aceptan la identidad no binaria; lo que complica el ingreso a las naciones que no están conformes con el cambio.

En ese sentido, se indicó que el problema no radica en salir de Argentina, sino en ingresar a otro país que no reconozca la identidad no binaria.

Por lo anterior, Relaciones Exteriores y Registro Nacional de las Personas (RENAPER) recomendaron consultar a la embajada previo a tomar una decisión de viaje.

Las naciones que hasta el momento reconocen la identidad no binaria son Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Argentina se convirtió el pasado 21 de julio en el primer país de Latinoamérica en autorizar los documentos de identificación no binarios para las personas que no se describan como hombres o mujeres.

El movimiento no binario ha tomado fuerza en la región luego que varias personalidades anunciaran públicamente su decisión de no identificarse con ningún género.