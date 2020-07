Argentina: Paciente de Covid-19 sufre brutal golpiza, queman su casa y le roban su carro

Una pesadilla es la que ha vivido el enfermero Daniel Porro, un paciente de Covid-19, que sufrió una brutal golpiza, le quemaron su casa y le robaron su automóvil.

El enfermero ya había recibido amenazas por su profesión y los vecinos se negaban a aceptarlo por el riesgo que conlleva ser enfermero.

Antes de convertirse en paciente Covid-19 era atacado con piedras, pero nunca creyó que el odio llegaría a niveles que pondrían en peligro su vida.

El enfermero se contagió de Covid-19 en la clínica donde trabaja, cumplió su cuarentena en otro sitio para evitar el asedio de los vecinos.

PACIENTE DE COVID-19

Según relata Porro, se enteró que tenía el contagio luego de presentar algunos síntomas y someterse a varias pruebas, las cuales dieron positivo.

Se sometió al tratamiento respectivo y días después las pruebas dieron negativo logrando superar el contagio.

Una vez superada la enfermedad decidió regresar a su vivienda, donde fue esperado por uno de los pobladores que instó a los demás a cometer los delitos.

“Me habían dado unos resultados positivos, por esas razones me tengo que ir de mi casa, de mi domicilio en La Meseta, por cuestiones de mis vecinos que me amedrentaban con piedras”, relató el afectado.

ATAQUE

El paciente de Covid-19 relató que una vez superada la enfermedad regresó a su vivienda donde tuvo un intercambio verbal con un vecino.

“Sufrí traumatismo encéfalo craneal, me hospitalizaron… No sé con qué me dieron, tuve pérdida de conocimiento, me robaron el auto, me robaron la billetera”, agregó a su relato.

Además, del robo y la brutal golpiza que sufrió le quemaron su vivienda, dejándolo en la calle.

“Hoy no tengo techo, no tengo tirantes”, dijo la víctima, mientras pide recuperarse y volver a su trabajo de enfermería.

Para el ahora ex paciente de Covid-19 su mayor deseo es recuperar su trabajo como enfermero: “Lo que me gusta a mí es ayudar a los demás”.

La policía confió a CNN que está trabajando en el caso, recabando testimonios de los que ocurrió.