Argentina aislará a viajeros por pandemia de coronavirus

El gobierno de Argentina anunció este miércoles que las viajeros que ingresen al país provenientes de países con alto índice de infección por coronavirus serán aislados por 14 días para evitar la propagación del contagio.

“Eso no es voluntario, no es una recomendación. Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito que es poner en riesgo de la salud pública”, dijo el presidente Alberto Fernández.

Detalló que los viajeros tomados en cuenta para la cuarentena son procedentes de China, Italia, Francia, Alemania, España, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón e Irán.

“Evaluamos si suspendemos la entrada de personas desde Italia por el coronavirus. Ayer (martes) lo discutimos y lo vamos a resolver en los próximos días”, dijo el gobernante.

La nación reportó el fin de semana la primera muerte por el contagio, un ciudadano de 64 años de edad procedente de Francia.

Son 19 casos que se encuentran bajo observación en Argentina, lo que obliga a las autoridades a tomar nuevas acciones.