Argelia declara crimen la colonización francesa y exige disculpas y reparaciones

El Parlamento de Argelia aprobó una nueva ley que declara como crimen los 130 años de colonización francesa en el país y exige una disculpa oficial, así como reparaciones por los daños causados durante ese periodo histórico.

La normativa sostiene que Francia tiene “responsabilidad legal” por su pasado colonial en Argelia y por las tragedias derivadas de él. Entre los crímenes mencionados se incluyen pruebas nucleares, ejecuciones extrajudiciales, torturas físicas y psicológicas, además del saqueo sistemático de recursos naturales.

La ley también reclama la devolución de archivos y bienes trasladados a Francia, mapas detallados de los ensayos nucleares realizados entre 1960 y 1966, y la repatriación de los restos de combatientes argelinos de la resistencia que fueron llevados a territorio francés. Asimismo, establece que Argelia tiene derecho a una “compensación plena y justa” por los daños materiales y morales ocasionados por la colonización.

Como parte de la nueva legislación, cualquier ciudadano argelino que celebre el colonialismo francés o realice ataques contra símbolos de la resistencia nacional podría enfrentar penas de prisión.

Francia reaccionó con dureza y calificó la ley como un “acto hostil”, dejando claro que es poco probable que atienda las demandas. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores francés se afirmó que se trata de una iniciativa manifiestamente adversa. Aunque en 2017 el presidente Emmanuel Macron reconoció que parte de la historia francesa en Argelia constituyó un crimen contra la humanidad, nunca ofreció una disculpa formal.

La colonización francesa de Argelia, que se extendió de 1830 a 1962, estuvo marcada por masacres y deportaciones masivas. Argelia sostiene que la guerra de independencia dejó alrededor de 1.5 millones de muertos, mientras que historiadores franceses estiman unas 500,000 víctimas. Analistas consideran que la ley tiene un fuerte valor simbólico y se enmarca en un contexto más amplio, luego de que líderes africanos reclamaran recientemente el reconocimiento y la reparación de los crímenes coloniales.