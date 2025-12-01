Ares Management presenta Marq para unificar aún más su plataforma logística global dentro de su negocio inmobiliario

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Ares Management Corporation (NYSE: ARES) («Ares»), una gestora líder mundial en inversiones alternativas ha anunciado hoy que va a consolidar sus plataformas inmobiliarias logísticas globales bajo una única marca, Marq Logistics («Marq»). La nueva marca, Marq, representará la plataforma inmobiliaria logística global verticalmente integrada de Ares, que gestiona instalaciones con una superficie total de más de 55 millones de metros cuadrados en América, Europa y Asia-Pacífico.









Marq reune la plataforma inmobiliaria logística verticalmente integrada de Ares en Norteamérica y Europa, incluida Ares Industrial Management, con la plataforma inmobiliaria logística global GLP fuera de China. Esto es consecuencia de la adquisición por parte de Ares del negocio internacional y de determinadas filiales de GLP Capital Partners Limited, que se cerró en marzo de 2025.

Con Marq, Ares combina su escala, experiencia y capacidades inmobiliarias logísticas integradas para ofrecer soluciones consistentes y de primera clase a sus inquilinos en todo el mundo como arrendador de referencia.

“Marq representa un nuevo y emocionante capítulo para el negocio inmobiliario de Ares, basándose en nuestra posición de liderazgo mundial entre los tres primeros en uno de nuestros sectores de mayor convicción”, afirmó Julie Solomon, codirectora de Ares Real Estate. “En esencia, Marq tiene como objetivo ofrecer escala global y excelencia operativa local a nuestros inquilinos logísticos a través de un compromiso con una misión sencilla pero poderosa: ser un socio estratégico en su éxito”.

Ares Real Estate es una de las gestoras inmobiliarias verticalmente integradas más grandes y diversificadas del mundo, con aproximadamente 110 000 millones de dólares en activos bajo gestión a 30 de septiembre de 2025.

Acerca de Marq Logistics

Marq es líder mundial en el desarrollo y la explotación de modernas instalaciones logísticas y gestiona una cartera de aproximadamente 2000 propiedades con una superficie total de más de 55 millones de metros cuadrados. Con la misión de ofrecer instalaciones logísticas de calidad institucional y una experiencia consistente y de primera clase a inquilinos de todo el mundo, el equipo altamente especializado y dedicado de Marq proporciona una potente combinación de escala global y experiencia local. Más información en https://eu.glp.com/.

Acerca de Ares Management Corporation

Ares Management Corporation (NYSE: ARES) es una gestora líder mundial de inversiones alternativas que ofrece a sus clientes soluciones de inversión complementarias primarias y secundarias en las clases de activos de crédito, inmobiliario, capital privado e infraestructura. Buscamos promover los objetivos a largo plazo de nuestras partes interesadas proporcionando capital flexible que respalde a las empresas y cree valor para nuestros inversores y dentro de nuestras comunidades. Mediante la colaboración entre nuestros grupos de inversión, nuestro objetivo es generar rendimientos de inversión consistentes y atractivos a lo largo de los ciclos del mercado. A 30 de septiembre de 2025, la plataforma global de Ares Management Corporation contaba con más de 595 000 millones de dólares en activos bajo gestión, con operaciones en América del Norte, América del Sur, Europa, Asia-Pacífico y Oriente Medio. Para obtener más información, visite www.aresmgmt.com.

Contacts

