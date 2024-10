Ares Charitable Foundation lanza una nueva iniciativa para apoyar a los empresarios latinos y el desarrollo económico en EE. UU.

ELEVATE pretende contribuir a reforzar la capacidad de los empresarios, reducir las disparidades y acelerar la equidad y la igualdad económicas

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--La Ares Charitable Foundation (la "Fundación Ares"), una organización 501(c)(3) patrocinada por Ares Management Corporation ("Ares" o la "empresa") (NYSE: ARES), anunció hoy el lanzamiento de una nueva iniciativa diseñada para apoyar a los empresarios latinos.





Examining Latino Entrepreneurship for Value-Add to The Economy ("ELEVATE") se centrará en ayudar a superar las barreras, retos y vulnerabilidades a las que se enfrentan los empresarios latinos, que están creando empresas a un ritmo que duplica con creces el de la población estadounidense en general, para ayudar a identificar oportunidades de inversión y crecimiento en todos los sectores e industrias.

El profundo impacto de los empresarios latinos en la economía estadounidense es incuestionable: un informe del Comité Económico Conjunto señala que las empresas latinas en EE. UU. emplean a casi un millón de trabajadores y contribuyen con más de $100.000 millones en nóminas anuales. Investigaciones anteriores de la Brookings Institution (“Brookings”) que analizaban la riqueza de los latinos concluyeron que, para comprender y abordar las disparidades de riqueza, debería hacerse más hincapié en factores estructurales como la discriminación, el racismo y la segregación que en los comportamientos individuales. Se espera que ELEVATE se base en estas conclusiones y en otras para ayudar a seguir desarrollando la capacidad y las aptitudes de estos empresarios, con el objetivo de contribuir a impulsar el crecimiento de las empresas de propiedad latina como motor del desarrollo económico.

" Ayudar a las personas a acceder a los conocimientos y recursos que necesitan para liberar su potencial se alinea con nuestros valores fundamentales como empresa", dijo Michael Arougheti, director ejecutivo y presidente de Ares y presidente del Consejo de Administración de la Fundación Ares. " A través de ELEVATE, seremos más capaces de entender y abordar las barreras sistémicas a la inclusión económica de los empresarios latinos, que colectivamente ocupan el quinto lugar en la economía mundial y emplean a casi un millón de trabajadores en los EE. UU. La Fundación Ares reconoce el importante papel que podemos desempeñar en el fomento de oportunidades económicas para estos propietarios de negocios".

La Ares Charitable Foundation ha concedido una subvención a Brookings para apoyar una nueva investigación sobre el estado de las empresas de propiedad latina en todo el país. Brookings es una organización sin ánimo de lucro con sede en Washington, D.C., cuya misión es llevar a cabo investigaciones exhaustivas y no partidistas para mejorar la política y la gobernanza a nivel local, nacional y mundial. La investigación adicional de Brookings se centrará en temas tales como las contribuciones de las empresas latinas de energías renovables a la creciente economía verde, los efectos de la IA y las tecnologías emergentes en estos empresarios, y cómo los propietarios de negocios latinos pueden aprovechar las finanzas personales y los activos para iniciar negocios. Un informe final de conclusiones ofrecerá una agenda política nacional basada en pruebas para hacer crecer los negocios de propiedad latina y apoyar a los emprendedores como mecanismo para el desarrollo económico local y nacional.

" El crecimiento económico no es un juego de suma cero. El proverbial pastel puede expandirse, especialmente cuando invertimos en el talento y las comunidades que a menudo se pasan por alto en todo el país", declaró Andre M. Perry, senior fellow y director del Center for Community Uplift de Brookings. " Los latinos ya contribuyen significativamente a la economía, añadiendo más de $3,5 billones al producto interno bruto (PIB). Imaginemos el impacto potencial si aumentáramos el número de empresas empleadoras -actualmente el 7,85 %, para alinearlo con su proporción del 19,1 % de la población total de EE.UU.". Existe un imperativo tanto moral como económico de invertir en todos los estadounidenses".

La Fundación Ares lanzó formalmente ELEVATE el 30 de septiembre de 2024, durante un evento que sirvió para explorar ideas, perspectivas y datos sobre el papel fundamental que desempeñan las empresas y comunidades latinas dentro de la economía estadounidense, y la oportunidad de aprovechar esos activos. Haga clic aquí para ver la grabación del acto de presentación.

" El emprendimiento es una de las prioridades de financiación de la Fundación Ares para ayudar a las personas a crear empresas y puestos de trabajo, que pueden contribuir a impulsar la movilidad económica de personas de todos los orígenes", ha declarado Michelle Armstrong, presidenta de la Fundación Ares. " Creemos que la concesión de subvenciones estratégicas requiere comprender primero los factores que impulsan la falta de equidad y la desigualdad para que el apoyo que ofrezcamos sea prudente, receptivo y, lo que es más importante, considerado y respetuoso con las poblaciones que esperamos que se beneficien de él".

Acerca de Ares Charitable Foundation

La Ares Charitable Foundation (la "Fundación Ares") es una organización 501(c)(3) de Ares Management LLC ("Ares" o la "empresa") que tiene como objetivo acelerar la equidad y la igualdad económicas a través de inversiones estratégicas en preparación y reciclaje profesional, emprendimiento y finanzas personales. Fundada en 2021, llevamos a cabo nuestra labor filantrópica con el mismo rigor, disciplina y espíritu emprendedor que Ares aplica a sus actividades de inversión y operaciones comerciales. Actuamos de acuerdo con los valores fundamentales de la empresa -ser colaborativos, responsables, emprendedores, conscientes de sí mismos y dignos de confianza- participando en iniciativas de concesión de subvenciones y alineadas con la misión que fortalecen las comunidades en las que viven y trabajan las partes interesadas de Ares y en las que la empresa hace negocios.

Acerca de Ares Management Corporation

Ares Management Corporation (NYSE: ARES) es una gestora líder mundial de inversiones alternativas que ofrece a sus clientes soluciones complementarias de inversión primaria y secundaria en las clases de activos de crédito, inmobiliario, capital privado e infraestructuras. Buscamos proporcionar capital flexible para apoyar a las empresas y crear valor para nuestros grupos de interés y dentro de nuestras comunidades. Mediante la colaboración entre nuestros grupos de inversión, aspiramos a generar rendimientos de inversión coherentes y atractivos a lo largo de los ciclos del mercado. Al 30 de junio de 2024, la plataforma global de Ares Management Corporation contaba con más de $447.000 millones de activos bajo gestión y más de 2950 empleados que operan en Norteamérica, Europa, Asia Pacífico y Oriente Medio. Para obtener más información, visite www.aresmgmt.com.

