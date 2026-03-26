Un video viral en línea ha mostrado un curioso y preocupante fenómeno: ardillas aparentemente manipulando dispositivos de vapeo en Brixton, al sur de Londres, según informó The Telegraph. En las imágenes, una ardilla gris sostiene entre sus patas un cigarrillo electrónico automático. Además, parece morderlo, evocando escenas similares a las famosas cucarachas fumadoras de Nueva York.

Expertos indican que los animales probablemente no buscan la nicotina, sino los aromas frutales que emanan de los dispositivos. Craig Shuttleworth, especialista en ardillas rojas de la Bangor University, señaló que aunque antiguamente se veían colillas desechadas, nunca ardillas interactuando directamente con ellas. Sin embargo, los efectos nocivos de los vapes podrían ser similares a los del tabaco, incluyendo la ingestión de microplásticos o nicotina.

La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) advirtió que este tipo de incidentes evidencia los riesgos que la basura desechada representa para la fauna. Por otro lado, la organización recordó que antes de la prohibición estatal de venta, se desechaban semanalmente cinco millones de cigarrillos electrónicos de un solo uso.

Casos similares ya se habían documentado: aves en Nueva Zelanda murieron tras ingerir dispositivos de vapeo. Además, otras ardillas intentaron enterrarlos en Gales. Esto evidencia que este problema no es aislado y subraya la importancia de desechar la basura de manera segura y responsable.

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