Archivos de Jeffrey Epstein no incluyen registros clave sobre acusación de una mujer contra Donald Trump

La publicación reciente de miles de documentos sobre las investigaciones contra el convicto por delitos sexuales Jeffrey Epstein generó preocupación. Esto sucedió luego de que faltaran registros clave del FBI. Estos memorandos resumen entrevistas a una mujer que en 2019 acusó tanto a Epstein como al presidente Donald Trump de presunta agresión sexual. Las denuncias ocurrieron cuando era menor en la década de 1980.

Según el índice de los archivos, se realizaron cuatro entrevistas. Sin embargo, solo se divulgó el resumen de una, centrado en Epstein. Las otras tres y las notas originales no se incluyeron. En la entrevista publicada, la mujer explicó que no reconoció a Epstein hasta 2019, tras recibir una foto de él. Además, pidió recortar la imagen de Trump por temor a represalias y a implicar a figuras conocidas.

Durante la entrevista, relató abusos violentos que habría sufrido de adolescente en Carolina del Sur, en la casa de Hilton Head Island, donde Epstein la habría intoxicado antes de agredirla. Más tarde presentó una demanda contra el patrimonio de Epstein. Sin embargo, luego la retiró y se desconoce si recibió compensación.

El representante Robert Garcia indicó que el Departamento de Justicia no ofreció explicación sobre los documentos faltantes. Además, anunció que los demócratas abrirán una investigación independiente. El caso vuelve a poner el foco en la transparencia de la divulgación de archivos de Epstein y el manejo de las acusaciones vinculadas a figuras públicas.