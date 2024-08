ArcGIS Online de Esri obtiene la autorización “FedRAMP Moderate” y amplía el valor para los usuarios

Un software geoespacial como servicio para ofrecer cartografía y análisis web con autorización FedRAMP Moderate

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Todas las agencias federales de Estados Unidos deben garantizar la integridad de los datos y evitar el acceso no autorizado para proteger a los residentes estadounidenses. El cumplimiento de leyes como la Ley de Autorización del Programa Federal de Gestión de Riesgos y Autorizaciones (FedRAMP) es crucial. Para apoyar el mapeo seguro de datos mediante servicios alojados en la nube, Esri, líder mundial en inteligencia de localización, está autorizado a partir de ahora a proporcionar servicios ArcGIS Online en el nivel FedRAMP Moderate.





Gracias a esta mejora, Esri avanza en la seguridad para todos los usuarios de ArcGIS Online y sigue demostrando el compromiso de la empresa con la ciberseguridad y el apoyo a las agencias federales y de defensa. Tanto estos como el resto de clientes del sector industrial pueden ahora acelerar su adopción de las capacidades de cartografía web escalable y colaborativa del software ArcGIS Online para incluir una mayor variedad de datos geoespaciales y flujos de trabajo.

Creado en 2011, FedRAMP es el sistema que garantiza una base de seguridad estándar para los productos y servicios en la nube utilizados para la colaboración entre las agencias federales y las partes interesadas del sector privado. La autorización FedRAMP Moderate es apropiada para soluciones en la nube que manejan datos de riesgo moderado, incluida información financiera, sanitaria y de identificación personal.

“Estamos muy satisfechos por haber obtenido este reconocimiento a la solidez y resistencia de la infraestructura de seguridad del software ArcGIS Online”, declaró Patty Mims, directora de desarrollo de negocio, gobierno nacional global, Esri. “Esta autorización refuerza nuestro compromiso de salvaguardar los datos sensibles a la vez que aportamos herramientas cartográficas y analíticas de vanguardia a las agencias federales que las necesitan”.

Para obtener la autorización FedRAMP Moderate, la infraestructura y los procesos de seguridad de ArcGIS Online fueron evaluados de manera crítica y aprobados por un tercero independiente mediante una rigurosa revisión. La autorización FedRAMP Moderate también requiere obligaciones de supervisión continua, incluidas pruebas de penetración anuales y validación de terceros. Este nivel de autorización se concede únicamente a los productos y servicios en la nube que se confirma que son lo suficientemente seguros para que los organismos gubernamentales almacenen y procesen datos de riesgo moderado.

Para obtener más información sobre el compromiso de Esri con la seguridad, la privacidad y la transparencia, visite el centro de confianza: ArcGIS Trust Center.

