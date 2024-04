ArcGIS Basemaps de Esri se integra en Autodesk Civil 3D y AutoCAD

Los profesionales de la arquitectura, la ingeniería y la construcción ya tienen acceso a los datos geoespaciales de referencia de Esri con la suite de productos de Autodesk.

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Los líderes del sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción (AEC, por sus siglas en inglés) confían en la interoperabilidad de los sistemas de información geográfica (SIG) y el modelado de información de construcción (MIC) cada vez más cuando se trata de reducir costos y aumentar la eficiencia de los proyectos de construcción. En apoyo de las organizaciones de AEC, Esri, referente mundial en inteligencia de localización, y Autodesk, líder del sector en diseño e ingeniería, se disponen a ampliar su alianza estratégica.





“Esri se enorgullece de ofrecer esta nueva integración a los usuarios de Autodesk, que les permitirá tener mayor visibilidad de las condiciones existentes para tomar decisiones de diseño mejor fundamentadas que reduzcan el impacto medioambiental”, declaró Kathleen Kewley, directora de Desarrollo del negocio global AEC de Esri.

Con la integración de ArcGIS Basemaps con Civil 3D y AutoCAD, los profesionales del sector AEC disponen de datos geoespaciales detallados y capacidades cartográficas. Las nuevas integraciones unifican aún más SIG y MIC, aportando un valor empresarial real a arquitectos, ingenieros, planificadores y contratistas.

“Desplegar todo el poder de ArcGIS Basemaps en Civil 3D y AutoCAD proporciona a los usuarios una perspectiva geográfica sin precedentes, impulsa la precisión en la toma de decisiones y fomenta un entorno de construcción más sostenible”, explicó Eric DesRoche, director sénior de Estrategia de infraestructura y diseño AEC de Autodesk. “Esta nueva integración es un testimonio de nuestro compromiso inquebrantable con la innovación y la colaboración”.

“ArcGIS Basemaps es el elemento fundamental de nuestros productos cartográficos”, señaló Bridget Brown, directora de Gestión geoespacial y de la información de HDR, usuaria del software de Esri y Autodesk. “Estos ‘basemaps’ cuidadosamente diseñados ofrecen un contexto de ubicación vital, pero también liberan a nuestros equipos de crearlos desde cero, lo que nos permite concentrarnos en los datos específicos del proyecto. Además, la capacidad de personalizar estos ‘basemaps’ mediante el editor de estilo de mosaico vectorial nos permite desbloquear nuevas esferas de creatividad cartográfica cuando sea necesario”.

“ArcGIS Basemaps representa el entramado contextual que establece uno de los elementos más importantes a la hora de responder a la pregunta de ‘dónde'”, declaró Darin Welch, vicepresidente asociado de Diseño, Geoespacial e Inteligencia comunitaria de HNTB Digital Transformation Solutions, otro usuario de software de Esri y Autodesk. “Los ‘basemaps’ de Esri han dotado a nuestros equipos de una representación inmediata y precisa del mundo circundante, y del conocimiento de la situación necesario para tomar las mejores decisiones de transporte para mejorar nuestras comunidades”.

Esri, líder mundial del mercado de software de sistemas de información geográfica (SIG), inteligencia de localización y cartografía, ayuda a sus clientes a liberar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y empresariales. Fundada en 1969 en Redlands, California, EE. UU., el software de Esri está implantado en cientos de miles de organizaciones de todo el mundo, incluidas empresas de la lista Fortune 500, organismos gubernamentales, instituciones sin fines de lucro y universidades. Esri cuenta con oficinas regionales, distribuidores internacionales y socios que ofrecen asistencia local en más de 100 países de los seis continentes. Con su compromiso pionero con la tecnología y el análisis geoespacial, Esri diseña las soluciones más innovadoras que aprovechan un enfoque geográfico para resolver algunos de los problemas más complejos del mundo situándolos en el contexto crucial de la localización. Visítenos en esri.com.

