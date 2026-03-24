Nuevos informes señalan que el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, presiona a Trump para que continúe la guerra contra Irán.

Según un reportaje publicado por The New York Times y citado por varios medios internacionales, el líder saudí ha intensificado sus comunicaciones con el entonces presidente de Estados Unidos.

En esas conversaciones, él está incidiendo en la política de Washington hacia Oriente Medio.

Mohamed bin Salmán, conocido por sus posturas firmes respecto a Irán, habría impulsado a la administración Trump a mantener una postura agresiva en la región, respaldando acciones militares y sanciones.

Estas revelaciones se dan en un contexto de tensión creciente entre Arabia Saudita e Irán, con EE.UU. como actor clave en la balanza regional.

¿Hasta dónde llega la influencia saudí en la Casa Blanca?

La influencia saudí sobre la política exterior de EEUU no es un fenómeno reciente.

Sin embargo, estos nuevos detalles posicionan a Mohamed bin Salmán como una figura clave en el cierre de filas contra Irán durante la administración Trump.

Voces críticas advierten que esta injerencia podría haber tenido efectos a largo plazo en la estabilidad regional y en la percepción mundial de Estados Unidos como socio estratégico del Golfo.

Este tipo de maniobras diplomáticas han sido motivo de debate tanto en círculos políticos estadounidenses como en la comunidad internacional.