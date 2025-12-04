Aquí está tu nuevo amigo inseparable Magenta: T-Mobile y Baby Three presentan una colaboración de peluches de edición limitada

El Un-carrier presenta la serie “No Filter”, una colaboración inédita de cajas sorpresa exclusivas para miembros de T-Mobile en ciertas tiendas, ¡tan adorables que no van a durar!

La experiencia por tiempo limitado llega a Times Square y Alderwood Mall el 13 de diciembre, con una aparición especial de Paris Hilton en Times Square

BELLEVUE, Washington--(BUSINESS WIRE)--T-Mobile (NASDAQ: TMUS) se une en estas Fiestas al fenómeno viral Baby Three para lanzar la serie “No Filter”, una colaboración exclusiva de peluches para derretir corazones desde el 13 de diciembre en las tiendas T-Mobile de Times Square y Alderwood Mall, en el área metropolitana de Seattle. Tras el récord de Baby Three con cajas sorpresa agotadas desde Los Ángeles hasta Tokio, esta es una oportunidad única para que los miembros de T-Mobile se lleven una de las piezas más coleccionables de la cultura pop. ¡Son tan lindas que no les hace falta filtro! Los miembros que visiten las tiendas podrán aprovechar regalos exclusivos, tomarse fotos que querrán compartir con todos y, en la tienda de Times Square, disfrutar de la visita especial de la icónica Paris Hilton.





Esta colaboración es el beneficio más reciente e inigualable que los miembros de T-Mobile obtienen con Magenta Status, que ofrece ahorros insuperables, beneficios exclusivos y La Mejor Red del País desde el primer día, solo por elegir El Un-carrier. Cuando un ícono de Internet adorablemente peculiar se une a una marca que prioriza a sus clientes, solo puede surgir algo así de tierno e irresistible.

“Magenta Status se esfuerza por darles a los miembros de T-Mobile acceso a experiencias y beneficios que no pueden obtener en ningún otro lugar”, comenta Lucy McLellan, directora de marca y comunicaciones de T-Mobile. “Este fenómeno de la caja sorpresa con el peluche tomó al mundo por sorpresa este año, y nos encanta ofrecerles a los fans una versión que es exclusivamente nuestra. El mantra de la membresía de T-Mobile es entregar sorpresa y satisfacción, sin dejar de conectar a los clientes con la cultura y los momentos que aman; y nos enorgullece anunciar el lanzamiento de esta alianza como lo máximo en unboxing sorpresa”.

La serie “No Filter” ya está aquí

Ven a conocer estos peluches con tremendos ojazos que llegan a T-Mobile para contagiar alegría estas Fiestas.

Parte de la diversión está en la sorpresa de ver qué peluche te va a tocar, y cada uno es pura ternura. Con tiernos ojitos de vidrio, orejitas flexibles y trajes icónicos llenos de accesorios, son tan suaves que dan ganas de apretarlos. Se destacan por su estilo. Tienen justo el nivel perfecto de caos tierno para que todos pregunten:¿Dónde lo conseguiste?”. Ya sea que abras la caja para conocer a tu nuevo BFF o lo intercambies por tu favorito, la serie “No Filter” es pura magia coleccionable, y totalmente única.

Lanzamientos, regalos y celebridades de costa a costa

A partir del sábado 13 de diciembre, de 11 a. m. a 5 p. m. hora local, los miembros de T-Mobile podrán hacer fila en máquinas expendedoras para conseguir uno de los ocho peluches exclusivos en las tiendas T-Mobile de Times Square (New York) y Alderwood Mall (área metropolitana de Seattle). Cada caja sorpresa cuesta $25 (impuestos incluidos) y estarán disponibles hasta agotar existencias. Spoiler: ¡se acabarán volando!

Ambas ubicaciones se transformarán en una experiencia Baby Three completa, con estaciones de fotos gigantes y cajas de regalo personalizables, perfectas para proteger tus peluches en cada aventura. Y para llevar la fiesta al siguiente nivel, Paris Hilton hará una aparición en la tienda de Times Square para conocer a los fans y demostrar que sí, incluso las estrellas necesitan un BFF de peluche.

Todo comienza el 13 de diciembre en las tiendas T-Mobile de Times Square (1535 Broadway Ste 0161A, New York, NY) y Alderwood Mall (3000 184th St SW #522, Lynnwood, WA).

Visita www.t-mobile.com/brand/collaborations/baby-three para conocer más.

Sigue las últimas novedades de la compañía en la sala de prensa de T-Mobile en X e Instagram.

La Mejor Red: según el análisis de Ookla de los datos de Speedtest Intelligence® para el sem. 1 de 2025. Las marcas comerciales de Ookla se usan bajo licencia y se reproducen con permiso. La mejor opción: T‑Mobile tiene los mejores beneficios en servicio móvil según los ahorros de los beneficios incluidos con los planes de T‑Mobile, como entretenimiento, beneficios para viajes y T‑Mobile Tuesdays. Los beneficios varían según el plan y pueden requerir activación; ve más detalles en T-Mobile.com/switch. La mejor experiencia: basada en la premiada red y el servicio al cliente de T-Mobile, además del acceso exclusivo y los beneficios incluidos en nuestros planes.

