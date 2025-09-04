Aqara presenta el Edge Hub M300 de nivel profesional y Aqara Studio Connect para instaladores e integradores

Al conectar sistemas profesionales y de consumo mediante una interfaz unificada y controlada localmente, esta solución integrada de hardware y software ofrece una flexibilidad sin precedentes, ideal para proyectos residenciales y multifamiliares

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Aqara, líder y pionera mundial en el internet de las cosas (IoT), presentó hoy su primera solución de nivel profesional dirigida a la comunidad de instaladores e integradores de hogares inteligentes: el Aqara Edge Hub M300 y el software Aqara Studio Connect. Esta solución integral de hardware y software de tipo plug-and-play está diseñada para proyectos residenciales, edificios multifamiliares y pequeños proyectos comerciales.





El Edge Hub M300, al igual que Aqara Studio Connect, ofrece interoperabilidad nativa entre dispositivos, sistemas y protocolos de los mercados, tanto profesionales como de consumo. Se ha convertido en una solución centralizada de gestión del hogar que unifica climatización (HVAC), iluminación, sistemas de seguridad y más. Aqara Studio Connect es una versión ligera de Aqara Studio y funciona exclusivamente en el M300.

Con compatibilidad con Zigbee, Thread, Wi-Fi, Ethernet y Bluetooth, el Edge Hub M300 integra dispositivos de Aqara con otros con habilitación para Matter, además de dispositivos profesionales que utilizan KNX IP, BACnet IP y Modbus TCP. A su vez, pueden interconectarse estos dispositivos con sistemas externos, incluso plataformas profesionales como KNX, Control4, Josh AI y Nice, al igual que con los principales ecosistemas Matter como Alexa, Apple Home y Google Home.

Aqara mostrará en vivo el nuevo Edge Hub M300 y Aqara Studio Connect, junto con su galardonado portafolio de productos, en la CEDIA Expo/CIX 2025 (estand #729, pabellón A-F, Colorado Convention Center). Además, ofrecerá una demostración en vivo del M300 y Aqara Studio Connect en la IFA 2025, en el estand de Aqara (estand 155, pabellón 1.2, Messe Berlin) .

Interoperabilidad entre sistemas de consumo y profesionales para una experiencia fluida del hogar inteligente

El Edge Hub M300 mejora la experiencia integral de vida inteligente al integrar sistemas profesionales con el amplio portafolio de productos de Aqara y más de 50 tipos de dispositivos Matter, que abarcan desde robots aspiradoras hasta electrodomésticos y cargadores para vehículos eléctricos, muchos de los cuales presentan dificultades de integración en sistemas profesionales. Esta solución ofrece a instaladores e integradores un uso personalizado, flexibilidad y escalabilidad sin precedentes, y permite unificar una mayor variedad de dispositivos —cableados o inalámbricos— en una única plataforma localizada, segura y controlada.

Esto resulta especialmente beneficioso para viviendas construidas con sistemas cableados, ya que la incorporación de dispositivos inalámbricos brinda un control más cómodo y una expansión sencilla. También prepara estas viviendas para el futuro al permitir a los instaladores integrar tecnologías y dispositivos emergentes sin comprometer la infraestructura cableada existente.

La integración también facilita una experiencia más intuitiva para el usuario, porque añade un extra al control doméstico mediante aplicaciones Matter (como Aqara Home, Alexa, Apple Home, Google Home) y asistentes virtuales (como Alexa, Google Assistant/Gemini y Siri), que los usuarios suelen tener ya en sus dispositivos móviles.

Fiabilidad profesional, acceso remoto y herramientas de automatización sin código para instaladores

Diseñado para ofrecer fiabilidad comercial, el Edge Hub M300 garantiza un funcionamiento ininterrumpido durante cortes de red, ya que mantiene el control y ejecuta automatizaciones de manera local. Admite copias de seguridad locales y en la nube para minimizar riesgos de pérdida de datos. Aqara también ofrece soporte durante todo el ciclo de vida, que incluye actualizaciones periódicas y asistencia técnica integral.

Aqara Studio Connect simplifica la instalación y el mantenimiento con su potente interfaz web, que permite a los integradores gestionar los sistemas de los clientes sin necesidad de instalar software adicional. Sus funciones de acceso remoto permiten gestionar varios proyectos de forma centralizada y resolver problemas con eficiencia. Además, incorpora un editor de automatización basado en flujos que posibilita crear automatizaciones avanzadas en un entorno sin código, reduciendo la complejidad de la implementación.

Pensada para viviendas unifamiliares, pequeños edificios multifamiliares y proyectos comerciales pequeños, esta solución de hardware y software admite hasta 500 dispositivos conectados.

Demostración en vivo y próxima disponibilidad

Se espera que el Edge Hub M300 esté disponible en el cuarto trimestre de 2025. Visite el estand #729 en CEDIA Expo o el estand #155 (pabellón 1.2) en la IFA para ver una demostración en vivo del Edge Hub M300 y de Aqara Studio Connect.

