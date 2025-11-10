Aptiv y Robust.AI colaborarán en el desarrollo de robots colaborativos impulsados por IA

Las tecnologías combinadas impulsarán los “cobots” de última generación en múltiples sectores

SCHAFFHAUSEN (Suiza) y SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Aptiv PLC (NYSE: APTV), una empresa tecnológica global centrada en hacer realidad un futuro más seguro, más ecológico y más conectado, y Robust.AI, líder en automatización industrial basada en la IA, acaban de anunciar una colaboración estratégica para desarrollar conjuntamente robots colaborativos (cobots) impulsados por inteligencia artificial. Esta asociación combina la cartera líder en el sector de Aptiv, que incluye las plataformas y herramientas Wind River, con la experiencia en robótica y el diseño centrado en las personas de Robust.AI para acelerar la innovación en la automatización industrial y de almacenes.









“Aptiv, junto con nuestros socios estratégicos, está haciendo realidad el futuro de la IA periférica mediante tecnologías que detectan, piensan, actúan y optimizan en tiempo real”, declaró Javed Khan, vicepresidente ejecutivo y presidente de Software, Seguridad Avanzada y Experiencia de Usuario de Aptiv. “Al combinar las soluciones inteligentes de percepción, computación y software de Aptiv con la innovadora plataforma robótica de Robust.AI, estamos acelerando el despliegue de soluciones escalables basadas en inteligencia artificial que aportan un valor real a múltiples sectores”.

La cartera de productos de percepción y las tecnologías de aprendizaje automático de Aptiv se integrarán con la plataforma Robust.AI para ofrecer flujos de trabajo robóticos escalables, eficientes y seguros. La solución conjunta contará con:

Sensor Aptiv PULSE™ : una cámara compacta con visión envolvente combinada con un radar de alcance ultracorto, que permite una detección confiable y precisa en 360 grados.

PULSE™ : una cámara compacta con visión envolvente combinada con un radar de alcance ultracorto, que permite una detección confiable y precisa en 360 grados. Aptiv Radar ML y Behavior ML : tecnologías avanzadas de aprendizaje automático para la percepción en tiempo real y la planificación dinámica de rutas en entornos complejos, basadas en Aptiv, el líder del sector en sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS)

: tecnologías avanzadas de aprendizaje automático para la percepción en tiempo real y la planificación dinámica de rutas en entornos complejos, basadas en Aptiv, el líder del sector en sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) Arquitectura de la plataforma Robust.AI : incluye sensores ópticos avanzados con tecnología de IA y modelos de toma de decisiones, localización y mapeo simultáneos en tiempo real (SLAM), un sistema de conducción holonómica patentado, un manillar sensible a la fuerza que transfiere instantáneamente el control a los operadores humanos y otras características intuitivas que mejoran la productividad, la eficiencia y la seguridad.

: incluye sensores ópticos avanzados con tecnología de IA y modelos de toma de decisiones, localización y mapeo simultáneos en tiempo real (SLAM), un sistema de conducción holonómica patentado, un manillar sensible a la fuerza que transfiere instantáneamente el control a los operadores humanos y otras características intuitivas que mejoran la productividad, la eficiencia y la seguridad. Prueba de factibilidad (PoC) ampliada: aprovechamiento de las plataformas informáticas de Aptiv y Wind River, incluidos el sistema operativo en tiempo real (RTOS) VxWorks y Helix Hypervisor, para ofrecer el mejor rendimiento y virtualización de su clase, un funcionamiento con baja latencia y una mayor flexibilidad para admitir una amplia gama de diseños de sistemas.

Carter™ de Robust.AI es un “cobot” multifuncional diseñado para aumentar la fuerza laboral existente. Su funcionalidad definida por software ofrece las capacidades de tres robots (preparación de pedidos, transporte punto a punto y clasificación móvil), lo que permite dar soporte a múltiples flujos de trabajo en una sola plataforma. Con capacidades de automatización listas para usar, Carter ofrece ganancias de productividad rápidas y significativas, junto con información basada en datos que optimiza los flujos de trabajo, mejora la eficiencia del almacén y permite el aprendizaje continuo. Esta flexibilidad sin precedentes permite a los clientes adaptar dinámicamente Carter a todas las necesidades de sus instalaciones.

“La experiencia de Aptiv en el desarrollo de modelos avanzados de IA, sensores y sistemas operativos en tiempo real para vehículos autónomos mejorará la capacidad de Carter para colaborar de forma segura con operadores humanos en entornos dinámicos y cerrados”, sostuvo Rodney Brooks, cofundador y director de tecnología de Robust.AI. “La integración de estas capacidades basadas en la IA nos permitirá superar incluso a otras soluciones avanzadas y llevar las ventajas de Carter en términos de productividad y eficiencia a nuevas industrias”.

Las capacidades de integración, el alcance global y la cadena de suministro resiliente de Aptiv permiten la producción escalable de sistemas complejos en diversos mercados, lo que ha quedado demostrado con la implementación de tecnologías avanzadas en millones de vehículos en todo el mundo. Esto permite a Robust.AI centrarse en sus puntos fuertes principales, como son el diseño centrado en las personas y los flujos de trabajo basados en la inteligencia artificial, al tiempo que garantiza que las soluciones se entreguen de forma rentable y a gran escala.

Aptiv es una empresa tecnológica global que desarrolla soluciones más seguras, ecológicas y conectadas que permiten un futuro más sostenible. Visite aptiv.com.

Robust.AI es una empresa fundada y dirigida por un equipo de robótica de primer nivel. Combinamos la inteligencia artificial, la robótica y el diseño centrado en las personas para crear robots que sean ampliamente útiles, fáciles de adoptar y agradables de usar. Para obtener más información, visite www.robust.ai.

