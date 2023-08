Aprendizaje personalizado: es lo que quieren los profesores

Los profesores de escuelas secundarias están de acuerdo en que la enseñanza uniforme necesita cambiar

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–Siete de cada diez profesores de escuelas secundarias están de acuerdo en que la educación uniforme, con los mismos planes de estudios y métodos de enseñanza para todos los estudiantes, es algo del pasado. Más de la mitad (51 %) se sienten inseguros de su capacidad para impactar en el desempeño de sus estudiantes en un entorno de salón de clases con un grupo grande, de acuerdo con una encuesta realizada por OnePoll para Learn4Life.









La mayoría de los profesores de escuelas secundarias (86 %) están familiarizados con el aprendizaje personalizado, una alternativa al aprendizaje grupal tradicional que apunta a personalizar el aprendizaje de acuerdo con las fortalezas, necesidades, habilidades e intereses de cada estudiante.

Sin embargo, los educadores señalan que hay desafíos que les impiden brindar educación personalizada, como la falta de capacitación de administradores y políticas que restringen la autonomía de los profesores con respecto a la enseñanza. Además, suele haber acceso limitado a la tecnología y otros recursos que podrían favorecer el aprendizaje personalizado y la presión para cumplir con los puntajes de exámenes estandarizados y los requisitos de los planes de estudios.

Learn4Life, una red de más de 85 escuelas secundarias públicas, desarrolló un modelo de enseñanza hace 22 años que hace hincapié en la enseñanza personalizada junto con un programa flexible, prácticas resilientes al trauma y capacitación laboral.

“La mayoría de los estudiantes que acuden a nosotros están atrasados en créditos porque no tuvieron éxito en su escuela anterior. No todos prosperan en un salón de clases grande escuchando a la clase del profesor”, explicó Shellie Hanes, superintendenta de escuelas de Learn4Life. “En primer lugar, realizamos una evaluación exhaustiva para determinar cuál son sus estilos de aprendizaje, dónde necesitan ayuda y que se elaborar un plan justo para ellos. Pueden ser buenos lectores pero les cuesta matemáticas, así que brindamos clases de apoyo gratis de matemáticas a medida que avanzan en la lectura para que ganen confianza”.

Hanes dijo que es igual de importante evaluar las necesidades sociales y emocionales del estudiante. ¿Han sufrido acoso escolar? ¿Sufren una situación familiar difícil? ¿No tienen hogar, están en hogares de acogida, embarazadas o sufren de pobreza?

“Todos estos tipos de traumas a largo plazo definitivamente interfieren en la capacidad de aprendizaje de los niños”, explicó. “En primer lugar, nos centramos en eliminar los obstáculos en la modalidad de aprendizaje y luego trabajamos para generar resiliencia”.

Estamos atravesando una era de personalización: desde lo que vemos en la televisión y las sugerencias de menú hasta las visitas a los médicos virtuales y planes de ejercicios personalizados. Sin embargo, la educación todavía sigue siendo generalizada para grandes grupos, pese a que cada vez son más los estudiantes que fracasan con ese sistema.

“Necesitamos cambiar rápidamente la estructura de nuestros salones de clases para lograr más colaboración y más enseñanza personalizada con nuestros estudiantes”, agregó Hanes. “Los profesores de enseñanza personalizada revelan que sus estudiantes son menos disciplinados, tienen menos días de ausencia y participan más en la escuela”.

