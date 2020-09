Apple prepara el lanzamiento del nuevo iPhone 12, Apple Watch y iPad Air

La compañía estadounidense de tecnologías, Apple, la más valiosa a nivel mundial, como todos los años durante septiembre se prepara para el lanzamiento de sus nuevos modelos de iPhone, iPad, relojes inteligentes y mucho más. Este año debido a la pandemia será en octubre. Es por eso que la empresa ha pedido a sus proveedores que fabriquen al menos 75 millones de iPhones 5G para finales de este año.

El enorme número, es una clara señal de que a pesar de la pandemia por el nuevo coronavirus y la crisis económica que esta ha causado, la demanda del principal producto de Apple se mantiene y es de los preferidos de los usuarios.

Apple planea lanzar cuatro nuevos modelos en octubre, los cuales contarán con velocidad inalámbrica de quinta generación, un diseño diferente y una selección de varios tamaños de pantallas, esto según personas familiarizadas con Apple, que pidieron no ser mencionadas, en una entrevista con Bloomberg.

Por primera vez, los cuatro nuevos dispositivos se dividirán en dos modelos básicos y dos modelos de gama alta. Y todos contarán con pantallas OLED con colores y claridad mejorados. Los dos iPhones regulares vendrán en un nuevo tamaño de 5.4 pulgadas y una opción de 6.1 pulgadas, mientras que los dispositivos Pro ofrecerán la opción de una pantalla de 6.1 pulgadas o una pantalla ampliada de 6.7 pulgadas, que será la más grande jamás instalada por Apple en un iPhone. Los modelos serán: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone Pro y iPhone Pro Max.

– iPhone 12: pantalla de 5,4 pulgadas y su precio rondará los 750 dólares

– iPhone 12 Max: pantalla de 6,1 pulgadas, cámara trasera doble, memoria RAM de 6GB y tres versiones en función del almacenamiento interno (128, 256 y 512GB). Su precio rondará los 848 dólares

– iPhone 12 Pro: pantalla de 6,1 pulgadas y características similares a las iPhone 12 Max. Su precio rondará los 1,298 dólares dependiendo de su capacidad de almacenamiento.

– iPhone 12 Pro Max: pantalla de 6,7 pulgadas, cámara trasera será doble, memoria RAM de 6GB, memoria interna en versiones de 128, 256 ó 512 GB. Su precio rondará los 1,400 dólares

La compañía con sede en Cupertino Valley, también esta preparando el lanzamiento de la nueva iPad Air, la cual tendrá una pantalla bastante similar a la de un iPad Pro de borde a borde, dos versiones nuevas del Apple Watch, los primeros auriculares supraurales de colaboración con la marca Beats. Asimismo, se espera la el desarrollo de un altavoz HomePod más pequeño.

a diferencia de otros años, este año debido a la pandemia del nuevo coronavirus, el lanzamiento se prevé que sea el próximo 12 de octubre.

New, adjusted Apple dates!

Apple Watch & iPad

– Via press release

– Week 37 w/c Sep 7

iPhone 12 event

– Week 42 w/c Oct 12

iPhone 12 devices

– Preorders week 42 w/c Oct 12

– Shipping week 43 w/c Oct 19

iPhone 12 Pro devices

– Preorder and shipping in Nov (no exact date yet)

— Jon Prosser (@jon_prosser) August 12, 2020