Apple pagará demanda $500 millones por hacer los Iphone más lentos

San Francisco, Estados Unidos.- El gigante de la tecnología, Apple, ha aceptado pagar hasta 500 millones para resolver la demanda colectiva, la cual acusa a la compañía de hacer que los modelos de IPhone más antiguos se vuelvan más lentos con el tiempo, lo que obliga a los usuarios a comprar modelos más nuevos.

El trato de conciliación obliga a Apple a pagar 25 dólares a los propietarios de ciertos modelos que se han visto afectados con el problema.

En total la empresa norteamericana deberá pagar un mínimo de 310 millones de dólares y máximo 500 millones de dólares. De acuerdo con el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, en San José, California, el monto que se deberá pagar a cada usuario podría ser mayor o menor a los 25 dólares, esto depende de la cantidad de reclamos que el usuario haya hecho por dicho dispositivo.

El acuerdo de conciliación podría ser aprobado el próximo 3 de abril, luego de una batalla legal que duró más de dos años.

En diciembre de 2017, Apple admitió que a través de las actualizaciones de software los dispositivos IPhone se vuelven más lentos, sin embargo, la compañía también aseguró que la intención de esto era resolver problemas con las baterías de iones de litio más antiguas que harían que los teléfonos se apagaran sin explicación.

Posteriormente, la empresa decidió ofrecer una batería de $79 a un precio de $29 a los usuarios cuyos celulares presentaran fallas.

Las personas que hayan comprado un IPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus o un SE antes del 21 de diciembre de 2017 en Estados Unidos podrán presentar reclamos de liquidación.