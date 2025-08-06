Apple le apuesta a invertir en EEUU tras "amenazas" de Trump: $100,000 millones para expandir sus operaciones 

Apple y Estados Unidos vuelven a ocupar titulares, luego de que la empresa californiana anunciara una millonaria inyección de fondos para expandir su producción dentro del país.

La noticia surge en un contexto de crecientes presiones políticas, especialmente tras recientes declaraciones del expresidente Donald Trump advirtiendo mayores aranceles y restricciones a las compañías que fabriquen fuera de territorio estadounidense.

La inversión representa una de las más significativas realizadas por una tecnológica en EEUU en los últimos años.

Apple detalló que los recursos estarán destinados a la creación de nuevas instalaciones de ensamblaje, el fortalecimiento de su cadena de suministros local y la generación de miles de empleos en diferentes estados.

Analistas coinciden en que la medida es un guiño tanto al clima político nacional como a la búsqueda de resiliencia económica tras las experiencias recientes con cadenas de suministro globales.

Contexto político y económico de la decisión

La decisión de Apple de invertir en Estados Unidos se produce tras las advertencias de Donald Trump sobre la imposición de aranceles más agresivos a las empresas que dependan de la manufactura extranjera, especialmente en China.

Esta jugada política podría tener implicaciones directas en los costos y competitividad de empresas estadounidenses en el mercado global.

Diversas compañías han optado por aumentar sus inversiones nacionales para evitar potenciales sanciones y mejorar su imagen frente al electorado.

Se espera que este movimiento inspire a otras grandes tecnológicas a considerar una mayor expansión tecnológica y productiva dentro del país.

Apple no ha sido la única empresa presionada a tomar este tipo de decisiones. Según informes, diversas compañías están ajustando su estrategia de producción ante un entorno comercial más incierto.