Apple lanza la MacBook Neo por US$599 con chip de iPhone

La Apple presentó la nueva MacBook Neo, una computadora portátil diseñada para ofrecer una alternativa más económica dentro de su línea de laptops. El equipo tendrá un precio inicial de 599 dólares. Además, busca atraer a usuarios que actualmente utilizan dispositivos con sistemas como Windows o equipos basados en ChromeOS.

Uno de los aspectos más llamativos del nuevo modelo es que incorpora el procesador A18 Pro, un chip utilizado habitualmente en teléfonos inteligentes como el iPhone 16 Pro. Es la primera vez que la compañía integra un procesador de su línea móvil en una computadora portátil. Por lo tanto, esto marca un cambio en la estrategia tecnológica de la empresa.

En comparación con otros modelos de MacBook, la Neo cuenta con una pantalla más pequeña y menor capacidad de memoria. También se diferencia por su diseño. En particular, estará disponible en colores más llamativos, entre ellos un nuevo tono amarillo denominado “cítrico”.

Con este lanzamiento, Apple busca ampliar su presencia en el mercado de computadoras personales y competir con equipos de menor precio, en un contexto en el que la escasez de componentes continúa afectando a la industria tecnológica a nivel mundial.