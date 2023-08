Apex Systems México recibe la certificación Great Place to Work® como el mejor lugar para trabajar por segundo año consecutivo

El Mexico Delivery Center de Apex refuerza sus compromisos con la fuerza laboral y con la satisfacción de los empleados

RICHMOND, Virginia, y GUADALAJARA, México–(BUSINESS WIRE)–Apex Systems, empresa líder en servicios de tecnología y marca ASGN (NYSE: ASGN), recibió la certificación Great Place to Work® (GPTW) como uno de los mejores lugares para trabajar en México para 2023 y 2024. Este es el segundo año consecutivo que Apex recibe la certificación GPTW® en México.





GPTW® recopila opiniones valiosas a través de las encuestas Trust Index™ , un sistema propio basado en investigaciones que tiene como objetivo medir la experiencia de los empleados que trabajan en Apex. La recertificación refleja el compromiso de Apex de promover una cultura de confianza en la que los empleados puedan crecer, aprender y tener éxito en sus carreras.

“Sentimos un gran orgullo de nuestro Delivery Center en México y su continuo crecimiento en los últimos años. Hemos duplicado el tamaño de nuestro equipo en un año a más de 1.000 empleados y logramos mantener la certificación Great Place to Work®, una prueba del compromiso de Apex con nuestros empleados y clientes para brindar un espacio de trabajo que atraiga y retenga a los mejores y más brillantes talentos”, dijo Daniel Guzmán, vicepresidente sénior de Servicios de Consultoría, México.

Reconocimiento a la diversidad, la inclusión y el empoderamiento de las mujeres

Asimismo, la empresa se enorgullece en compartir que ha recibido el reconocimiento Best Places to Work™ para Mujeres en México 2023. Este reconocimiento destaca el compromiso con la diversidad, la inclusión y el empoderamiento femenino dentro de la empresa.

Apex sigue trabajando día a día para brindar una cultura incluyente y diversa, en la que todos los integrantes de la empresa puedan desarrollarse y estar satisfechos con su trabajo, además de mantener un compromiso con el bienestar y el éxito de todos los empleados.

Apex Systems incorporó el Mexican Delivery Center (MDC) en octubre de 2019 a través de la adquisición de Intersys Consulting por parte de ASGN. Esta capacidad cercana es una parte importante del crecimiento de consultoría de ASGN, que ofrece a los clientes capacidades técnicas sólidas a precios competitivos. Las ventajas de la zona horaria y el idioma también han contribuido al enorme crecimiento del MDC.

Acerca de Apex Systems

Apex Systems, una empresa de servicios tecnológicos de primer nivel, incorpora conocimientos y experiencia en el sector para ofrecer soluciones que satisfagan las visiones digitales del cliente. Proporcionamos una gama continua de servicios que van desde la movilización del personal y las soluciones empresariales modernas hasta la innovación digital para mejorar los resultados y aportar más valor a nuestros clientes. Apex transforma a sus clientes con soluciones empresariales modernas adaptadas a los sectores a los que opera. Apex está presente en más de 70 mercados de Norteamérica, Europa e India. Apex es una división de ASGN Inc. (NYSE: ASGN). Para obtener más información, visite www.apexsystems.com.

Acerca de ASGN Incorporated

ASGN Incorporated (NYSE: ASGN) es un proveedor líder de servicios y soluciones de TI, entre los que se incluyen la tecnología y el marketing digital creativo, en los sectores comercial y gubernamental. ASGN ayuda a las empresas corporativas y a las organizaciones gubernamentales a desarrollar, implementar y operar soluciones críticas de TI y de negocio a través de una oferta integrada de personal profesional y soluciones de TI. Para más información, visítenos asgn.com.

Acerca de Great Place to Work®

Great Place to Work® es la autoridad en cultura del lugar de trabajo a nivel mundial. Desde 1992, ha encuestado a más de 100 millones de empleados en todo el mundo y ha aprovechado esos conocimientos para definir el elemento que hace que un lugar de trabajo sea excelente: la confianza. Great Place to Work® México ayuda a las organizaciones a cuantificar su cultura y producir mejores resultados empresariales mediante la creación de una experiencia de trabajo de gran confianza para todos los empleados. Sus excepcionales datos de referencia se utilizan para reconocer a las organizaciones certificadas por Great Place to Work®, así como en las prestigiosas listas de los Mejores lugares de trabajo de México, los Mejores lugares de trabajo para mujeres de México y los Mejores lugares de trabajo en tecnología de México. Su misión es construir un mundo mejor ayudando a cada organización a convertirse en un “gran lugar para trabajar”.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Apex Systems

Daniel Guzman



Vicepresidente sénior, servicios de consultoría – México



dguzman@apexsystems.com

Logan O’Dell-Hippeard



Gerente de Comunicaciones Coorporativas



lhippeard@apexsystems.com

ASGN Incorporated

Kimberly Esterkin



Vicepresidente, Relaciones con los Inversionistas



kimberly.esterkin@asgn.com