Aparece tercer monolito metálico y las autoridades continúan sin resolver el misterio

Un tercer monolito metálico apareció en California, Estados Unidos (EEUU), sin que las autoridades resuelvan el enigma y den respuesta del porqué han sido colocados en esos lugares.

El pilar en Pine Mountain aparece luego que registrara el hallazgo de una estructura metálica en Rumania, con la diferencia que tenía algunos grabados.

Según información preliminar, fueron ciudadanos que descubrieron el tercer monolito metálico, muy cerca de la localidad de Atascadero.

A diferencia de los otros pilares este no está fijado totalmente al suelo y puede ser derribado o quitado con facilidad.

Uno de los monolitos que había aparecido en Utah desapareció misteriosamente sin que las autoridades den respuesta. Elementos de seguridad indicaron que el área donde se encontraba el monolito metálico es remota y no quisieron revelar mayores detalles para evitar que incursionistas se aventuren a ir a la zona.

