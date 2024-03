Aparece en Reino Unido un monolito metálico en medio de la nada

Reino Unido.- Un nuevo monolito metálico apareció en medio de la nada desconcertando nuevamente a las autoridades que han detallado que no se descubrió ningún rastro humano.

El último avistamiento, reportado hace ocho horas, se registró en la colina en Gale, Reino Unido.

Según medios locales en monolito metálico, muy parecido a otros que fueron encontrados en el 2020, fue descubierto por un grupo de excursionistas en la cima de la colina, conocida como Hay Bluff.

“Se trata del quinto objeto de este tipo encontrado en Reino Unido, y el último de una serie de avistamientos similares que fueron confirmados desde el 2020”, se detalló.

La historia de estos objetos dejados en la nada comenzó en el 2020 cuando se avistaron dos monolitos, uno en California y otro en Utah, Estados Unidos (EEUU).

En ese momento, al objeto metálico se le atribuyó una existencia extraterrestre; pero meses después The New York Times revelaba que se trataba de obras de artistas de ‘The Most Famous Artist’ con sede en Nuevo México.

Algunos escépticos no creen la información del medio estadounidense, argumentando que la cada de arte no ha dado oficialmente una versión al respecto y que lo extraño es cómo son capaces de no dejar ningún rastro.

La noticia perdió interés luego de varios meses. Fue hasta el 2021, que apareció otro monolito metálico en Turquía; donde se informó que se trataba de un programa espacial.

Con la aparición nuevamente del objeto las teorías de su origen se han vuelto a viralizar, asegurando que los gobiernos están escondiendo algo al público que podría ponernos en peligro.