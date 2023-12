Antony Blinken, Alejandro Mayorkas y AMLO hablan del compromiso conjunto para combatir migración

Los gobiernos de Estados Unidos y México sostuvieron un importante encuentro para hablar sobre el compromiso conjunto para combatir la migración, problema que va en aumento en la frontera sur.

El encuentro diplomático lo sostuvieron el secretario de Estado, Antony Blinken, el secretario de Seguridad, Alejandro Mayorkas, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Una vez concluida la reunión, EEUU calificó de muy productivas las pláticas sobre el combate conjunto de la migración en la región ante las constantes presiones que ha recibido el gobierno de Joe Biden para enfrentar la crisis.

El secretario de Seguridad, tras el encuentro, utilizó sus redes sociales para pormenorizar algunos puntos importantes; entre estos el trabajo de México para evitar el aumento de extranjeros que ingresan a EEUU.

“El desafío regional de la migración requiere soluciones regionales y apreciamos el compromiso de México de continuar sus esfuerzos junto a nosotros y con otros”, escribió Mayorkas en la plataforma X.

La reunión bilateral duró aproximadamente dos horas y media, enfocándose en la crisis migratoria y en la importancia de combatir en conjunto la migración.

“Como dejamos claro hoy en la Ciudad de México, estamos comprometidos a asociarnos con México para abordar nuestros desafíos compartidos, incluida la gestión de una migración irregular sin precedentes en la región, la reapertura de puertos de entrada clave y la lucha contra el fentanilo ilícito y otras drogas sintéticas”, dijo Blinken.

De acuerdo con funcionarios del gobierno de Biden, en los últimos días se ha visto una reducción significativa de los cruces fronterizos.

México ha planteado durante el encuentro la importancia de un esfuerzo conjunto para el desarrollo de una gestión fronteriza humana, incluidas las repatriaciones.

