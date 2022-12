“Antes de morirme me gustaría abrazarte”: La carta de la primera maestra de Messi

Mónica Dómina, la primera maestra del astro del fútbol Lionel Messi, le envió una carta para poder verlo y abrazarlo antes de morir.

La historia la publicó el medio Infobae, destacando el cariño de la docente por ver a quien fue su alumno cuando apenas era un niño.

“Mónica Dómina fue la primera maestra que tuvo Lionel Messi en la escuela General Las Heras de Rosario desde primer grado hasta tercer grado”, menciona el artículo periodístico.

La carta de la profesora sale a la luz pública en medio del Mundial de Qatar 2022, en el cual Argentina ha demostrado su deseo de ser el campeón.

Dómina asegura sentirse orgullos de haber formado en sus primeras etapas al futbolista de talla mundial.

“La verdad que me dieron muchas ganas de verlo. Dije: “le voy a escribir una cartita y ojalá le llegue”. Tengo ganas de verlo, porque no ando muy bien, me están haciendo estudios de corazón y antes de morirme quiero abrazarlo”, asegura quien fue la primera maestra de Messi.

La nota, escrita con puño y mano, empieza agradeciendo a Dios por ser su profesora y le pide que nunca cambie su forma de ser.

“Hola Messi. Gracias a Dios por ser tu maestra. Y gracias a vos por ser mi alumno. Gracias por ser como sos. Nunca cambies”.

Además, describió a Messi como un ser maravilloso, sensible, simple, sencillo y compañero. “Gracias por dejarme sentir este orgullo de ser parte de tu vida. Perdón por mis exigencias”.

La primera maestra de Messi mencionó la felicidad extrema que su exalumno lleva a los argentinos con su talento.

“Me gustaría abrazarte para despertar de este sueño de que fue tu maestra, de puro honor. Ya nos hicieron felices, a seguir acelerando hasta el final. Mucha suerte”, concluye la maestra.