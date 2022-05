Anterra Capital: La pandemia y la inflación sobre el precio de los alimentos impulsan el interés de los inversores por acelerar la transformación del sector agroalimentario

El segundo Fondo Mundial de Tecnología Agroalimentaria de Anterra Capital se cierra con 260 millones de dólares, por encima de lo previsto, gracias a la fuerte demanda institucional.

ÁMSTERDAM y BOSTON–(BUSINESS WIRE)–La pandemia abrumadora y, más recientemente, la guerra de Ucrania han convencido más que nunca a los inversores de que el mundo necesita cambiar profundamente su forma de producir, distribuir y consumir alimentos, afirma Adam Anders, socio director de Anterra Capital («Anterra»), la empresa internacional de capital riesgo especializada en alimentación y agricultura.

Anders declara: «La pandemia puso de manifiesto la fragilidad y las consecuencias negativas para la salud de nuestro actual sistema alimentario: los precios disparados y estanterías vacías en las tiendas; la certeza de que las dietas poco saludables suponen un importante factor de riesgo para contraer la COVID; que la forma en que tratamos a los animales de granja podría desencadenar la próxima pandemia. Sumado a ello, tras nuestro cierre final, el impacto devastador de la guerra de Ucrania en el suministro mundial de alimentos ha aumentado aún más la preocupación de los inversores. Esto, además de nuestro enfoque en la implementación de soluciones biotecnológicas y digitales probadas para revolucionar el rezagado sector de la alimentación y la agricultura, explican en gran medida un interés mayor de lo esperado en nuestro segundo fondo».

Anterra puede anunciar con orgullo el cierre de su segundo fondo, con compromisos que superan los 260 millones de dólares. Todos los inversores del primer fondo de Anterra repiten en el Fondo II, liderado por Rabo Investments y Eight Roads Ventures. Este fondo también incorpora nuevos inversores internacionales, desde fondos de pensiones y fondos soberanos hasta gestores de patrimonios familiares y empresarios tecnológicos de otros sectores.

Anders añade: «Hay un nuevo grupo de inversores mayoritarios que están dispuestos a participar. Muchos ya se habían percatado de que los avances de la Revolución Verde se pagaban muy caros. Nos proporcionó fertilizantes baratos y potentes pesticidas para el cultivo de plantas, y hormonas de crecimiento y antibióticos para la producción animal. Pero la obsesión por el rendimiento también destruye los ecosistemas y nuestra propia salud. Si hacía falta un último empujón, ahí aparece la pandemia. En este escenario, los inversores se dan cuenta de que pueden ayudar a construir un sistema alimentario resistente y regenerativo que, al mismo tiempo, les reporte excelentes beneficios».

Otro resultado inesperado de la pandemia es la modificación de las perspectivas de uso de la biotecnología en la alimentación y la agricultura. Históricamente, esto se ha enfrentado a una gran resistencia por parte del público. Pero desde el lanzamiento de las vacunas de ARNm, miles de millones de personas han sido testigos directos del poder positivo de la biotecnología.

Anders comenta: «La creciente aceptación por parte del público de las soluciones biotecnológicas y de la edición de genes gracias a las vacunas de ARNm es un cambio importante. Los avances en biotecnología también desempeñarán un papel fundamental a la hora de hacer que la alimentación y la agricultura sean más resistentes y menos generadoras de emisiones de carbono; desde la lucha y la prevención de enfermedades infecciosas que saltan de los animales a los seres humanos hasta el desarrollo de soluciones más sostenibles para la salud de los cultivos».

En Anterra creemos que la biotecnología y las soluciones digitales son las dos tecnologías clave que transformarán el sector agroalimentario. A través de esta perspectiva tecnológica, Anterra busca emprendedores en toda la cadena de valor, desde las tecnologías financieras agrícolas, la ciencia de los cultivos y la salud animal hasta la nutrición humana y la tecnología de consumo. En los casos en que considera que se están perdiendo oportunidades, Anterra también incuba empresas por sí misma: desde 2018, Anterra ha creado cinco startups exitosas desde cero. Además, la tecnología no tiene por qué ser puntera para dejar su impronta en el sector.

Anders señala: «Desde el punto de vista tecnológico, la alimentación y la agricultura están 20 años por detrás de sectores como la salud humana y las actividades bancarias, por lo que no se necesita necesariamente la última tecnología vanguardista para transformarla. Nuestras empresas incubadas se centran en el despliegue de soluciones biotecnológicas y digitales que están consolidadas en otros lugares, pero que son nuevas para la alimentación y la agricultura. No me cabe duda de que somos únicos en este enfoque. Es una de las ventajas de operar en un sector que avanza lentamente: podemos innovar de una manera algo menos arriesgada».

Al poner en práctica esta estrategia, Anterra ha creado una cartera diversa de innovadores, que van desde empresarios que desarrollan la próxima generación de pesticidas específicos con bajo impacto ambiental, como Enko y Vestaron; empresas emergentes que mejoran la salud animal y humana, como Invetx, Animol y Caribou Biosciences (cofundada por la ganadora del premio Nobel Jennifer Doudna); empresas que facilitan a los agricultores datos sobre el terreno, acceso a la financiación, precios transparentes y canales de distribución directa, como ProducePay y Agriconomie; y empresas impulsadas por la tecnología de consumo que transforman la manera en que elegimos, compramos y pensamos en los alimentos, como LaFourche y Lollipop.

Anders concluye: «Nuestra estrategia y los años de experiencia están dando sus frutos. Estamos deseando dar apoyo a la próxima generación de grandes empresarios y construir un mejor sistema alimentario».

Acerca de Anterra



Con oficinas en Ámsterdam y Boston, Anterra Capital es un inversor internacional especializado en capital riesgo que se dedica a financiar el crecimiento de empresas de base tecnológica con enorme potencial en el ámbito de la alimentación, la agricultura y la salud animal. Con el apoyo de inversores institucionales multinacionales, gestores de patrimonios familiares y empresarios afines, Anterra aporta capital estratégico y paciente a empresas innovadoras que están transformando de forma sostenible nuestro sistema alimentario mundial. Más información en: www.anterracapital.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Prensa e inversores

Los socios de Anterra tienen muchas más ideas que compartir que las que recoge este comunicado de prensa. Para solicitar entrevistas o realizar alguna otra consulta:



Jacco Kroon



jacco.kroon@anterracapital.com