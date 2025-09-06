ANS Geo y FastGrid se unen para formar ANS, líder en ingeniería multidisciplinaria

COLUMBUS, Ohio--(BUSINESS WIRE)--ANS Geo y FastGrid anunciaron el día de hoy su unión bajo la marca ANS, una empresa de ingeniería multidisciplinar de ámbito nacional formada a partir de la combinación de dos empresas de alto rendimiento y galardonadas. ANS ofrece soluciones integradas y fortalezas complementarias, unidas por una visión compartida: para atender mejor a los clientes y ofrecer una mayor experiencia técnica, soluciones proactivas y un enfoque centrado en el cliente.





Servicios integrales y completos

Con su excelencia técnica en todas las disciplinas clave de la ingeniería, ANS ayuda a sus clientes a llevar a cabo sus proyectos desde la fase conceptual hasta su finalización con mayor rapidez y eficiencia. La empresa ofrece soluciones técnicas integrales para clientes del sector público y privado, incluida la ingeniería civil, ingeniería de desarrollo de terrenos y emplazamientos, ingeniería estructural, ingeniería geotécnica, ingeniería eléctrica e ingeniería de alta tensión. ANS también ofrece servicios de topografía y ensayo de materiales.

Con una Oficina de Gestión de Proyectos dedicada, la empresa está diseñada específicamente para lograr un profundo compromiso con el cliente y permite la colaboración en tiempo real entre diferentes disciplinas. Esta estructura garantiza que los clientes reciban la experiencia adecuada, en el momento oportuno, de un único socio responsable.

Liderazgo alineado para el crecimiento

"Nuestros clientes se enfrentan a una complejidad cada vez mayor, plazos más ajustados y recursos limitados", dijo Vatsal Shah, ingeniero profesional, doctor, director ejecutivo de ANS y exdirector ejecutivo de ANS Geo."Necesitan socios que actúen con rapidez, tengan una visión global y ofrezcan soluciones innovadoras y eficientes. Al unirnos, hemos creado un equipo diseñado para ofrecer resultados de principio a fin".

"Este es el siguiente capítulo para nuestras dos empresas", manifestó Eric Curry, miembro del consejo de administración de ANS, cofundador y ex director ejecutivo de FastGrid."No se trata solo de fusionar servicios, sino de armonizar culturas, valores y capacidades para ayudar a nuestros clientes a cumplir con las exigencias de un panorama que se encuentra en rápida evolución".

¿Qué distingue a ANS?

ANS brinda apoyo en todo el ciclo de vida del proyecto, desde la viabilidad hasta la puesta en marcha, con responsabilidad única y experiencia técnica. La Oficina de gestión de proyectos (PMO, por sus siglas en inglés) dedicada permite la colaboración interdisciplinaria en tiempo real, lo que garantiza la alineación en todas las fases del proyecto. ANS aprovecha su equipo de más de 300 profesionales dedicados para optimizar el rendimiento del proyecto, mejorar la precisión y mantener rigurosos estándares de control y garantía de calidad. Estas capacidades se basan en una filosofía centrada en el cliente y fundamentada en la confianza, la transparencia y la capacidad de respuesta.

ACERCA DE ANS

ANS es una empresa de ingeniería multidisciplinaria líder que brinda servicios a desarrolladores, EPC, organismos públicos y propietarios en los sectores de energías renovables, servicios públicos, generación de energía, centros de datos y otras infraestructuras. Con una presencia nacional cada vez mayor y un equipo unificado, ANS está preparada para satisfacer la velocidad y la complejidad de las demandas actuales en materia de infraestructuras. ANS cuenta con más de 300 profesionales dedicados en 19 oficinas.

Para obtener más información, visite ans-team.com.

