Año nuevo. Vida nueva. Samsung Galaxy S21 FE 5G gratis en T‑Mobile y Sprint.

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–¿Quieres ahorrar $$$ y cambiarte a la red 5G para comenzar el año nuevo? T‑Mobile tiene smartphones 5G gratis para ti por cuenta nuestra. T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció hoy que el Samsung Galaxy S21 FE (Fan Edition) 5G llega el 11 de enero a T‑Mobile, Sprint y Metro by T‑Mobile, y que el Samsung Galaxy A13 5G llegará ese día también a Metro , y luego a T‑Mobile y Sprint. Y ambos llegan con excelentes ofertas para aprovechar la red 5G nacional más grande, rápida y confiable del país. TODOS los clientes de T‑Mobile y Sprint, tanto nuevos como existentes, podrán:





Llevarse un Samsung Galaxy S21 FE 5G gratis (descuento de hasta $700) al intercambiar un dispositivo elegible en un plan Magenta MAX o Sprint MAX Obtener un descuento de hasta $400 al intercambiar un dispositivo elegible en CUALQUIER plan con 24 créditos en la factura mensual Seleccionar un Samsung Galaxy S21 FE 5G y llevarse otro gratis con 24 créditos en la factura mensual al agregar una línea.

¿Eres cliente de Metro by T‑Mobile? Llévate el Samsung Galaxy A13 5G gratis o un descuento de $260 en el Samsung Galaxy S21 FE 5G, con reembolso al instante al cambiarte y verificar tu identificación en un plan elegible.

Ambos smartphones 5G se conectan a la red 5G de rango extendido de T‑Mobile para obtener amplia cobertura y 5G de ultracapacidad con velocidades ultrarrápidas a lo largo del país.

El Samsung Galaxy S21 FE 5G es una alternativa económica y de calidad al emblemático smartphone Galaxy S21. Con las “funciones favoritas de todos”, incluye una pantalla plana FHD+ Dynamic AMOLED de 6.4” con una frecuencia de actualización de 120 Hz que te permite desplazarte fluidamente y ver imágenes nítidas. Y para esos momentos que merecen una foto, viene con una cámara triple y una cámara frontal de 32 MP, y tiene una batería inteligente de 4,500 mAh que dura todo el día y conserva energía. ¿Quieres verlo en acción? Checa el video del unboxing aquí.

El Samsung Galaxy A13 5G es el smartphone 5G de Samsung más económico hasta el momento. Tiene una pantalla de borde a borde HD+ LCD de 6.5” con una frecuencia de actualización adaptativa de 90 Hz, una cámara trasera triple, una cámara frontal de 5 MP y una batería de 5,000 mAh con capacidad de carga rápida de 15 W.

El Samsung Galaxy S21 FE 5G estará disponible en T‑Mobile, Sprint y Metro by T‑Mobile a partir del 11 de enero en color grafito, lavanda, oliva y blanco. Los clientes de T‑Mobile pueden aprovechar las ofertas anteriores o llevárselo por $29.17 al mes ($0 de pago inicial, precio regular: $699.99) durante 24 meses, para clientes con buena calificación crediticia en el Plan de financiamiento de equipo sin interés de T‑Mobile. El Samsung Galaxy A13 5G estará disponible en Metro by T‑Mobile a partir del 11 de enero en color negro.

Para obtener más información sobre el smartphone más reciente de Samsung en T‑Mobile, visita es.t‑mobile.com/cell‑phone/samsung‑galaxy‑s21‑fe‑5g. O visita hola.metrobyt‑mobile.com para obtener más información sobre la oferta en Metro by T‑Mobile.

Ofertas por tiempo limitado; sujetas a cambio. El impuesto sobre el precio original se paga al momento de la compra. Ofertas de T‑Mobile: contáctanos antes de cancelar el servicio para seguir recibiendo créditos en la factura, o ya no los recibirás y deberás pagar el saldo según el o los contratos de financiamiento requeridos. Requiere calificación crediticia, servicio e intercambio en el caso de la oferta única de los teléfonos (p. ej., iPhone X). Hasta $800 con créditos en la factura; la cuenta deberá estar activa y al corriente para recibir los créditos; el proceso podría demorar 2 ciclos de facturación. 2 x 1: se requieren 2 o más líneas en total. Ofertas de Metro: en tiendas participantes, hasta agotar existencias. Requiere transferencia elegible. Límite de 2/cuenta/hogar. Consulta los detalles en la tienda. 5G: cobertura no disponible en ciertas áreas. Algunos usos podrían requerir un determinado plan o función; visita es.T‑Mobile.com. La más confiable: según un informe de auditoría realizado por la empresa umlaut con datos de convocatoria abierta de la experiencia de usuarios de abril a septiembre de 2021. Detalles completos en: www.umlaut.com/en/benchmarking/USA. La más rápida: basado en velocidades 5G combinadas, promedio y generales, según el análisis de Ookla® de datos de Speedtest Intelligence® sobre velocidades de descarga 5G para el 3.er trimestre de 2021. Las marcas de Ookla se usan bajo licencia y se reproducen con permiso. Batería: según la duración promedio de la batería bajo condiciones de uso típicas. El rendimiento promedio esperado es en función del uso más común. La duración real de la batería depende de factores tales como la red, las funciones seleccionadas, la frecuencia de las llamadas y los patrones de uso de voz, datos y otras aplicaciones. Los resultados pueden variar. Carga rápida: no incluye cargador. Solo se deben usar cargadores y cables Samsung aprobados. No usar cargadores o cables defectuosos o dañados. Un cargador o cable incompatible puede causar daño al dispositivo o lesiones de gravedad.

Acerca de T‑Mobile



T‑Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Para obtener más información, visita: https://es.t‑mobile.com.

