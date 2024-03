AngloGold Ashanti publica los estados financieros consolidados condensados preliminares sin auditar del semestre y del ejercicio finalizados el 31 de diciembre de 2023

Se anuncia la fecha de la Junta General Anual y la reformulación de los estados financieros publicados anteriormente

LONDRES; DENVER; JOHANNESBURGO–(BUSINESS WIRE)–AngloGold Ashanti plc (“AngloGold Ashanti”, “AGA” o la “Compañía”) se complace en proporcionar sus estados financieros consolidados condensados preliminares no auditados correspondiente a los seis meses y al año finalizado el 31 de diciembre de 2023 (el ” Comunicado de resultados del ejercicio fiscal 2023″).





Actualización financiera y operativa del ejercicio fiscal 2023

El Comunicado de resultados del ejercicio fiscal 2023 debe leerse junto con la actualización financiera preliminar de AngloGold Ashanti para los seis meses y el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023, que fue publicada por la Compañía el 23 de febrero de 2024 (la “Actualización financiera preliminar del ejercicio fiscal 2023”). No se han introducido cambios en el Comunicado de resultados del ejercicio fiscal 2023 con respecto a la información sobre producción, costos o flujo de caja incluida en la Actualización financiera preliminar del ejercicio fiscal 2023. La Actualización financiera preliminar del ejercicio fiscal 2023, junto con el Comunicado de resultados del ejercicio fiscal 2023, proporcionan la actualización financiera y operativa de la Compañía para los seis meses y el año finalizados el 31 de diciembre de 2023.

Anuncio de la fecha de la Junta General Anual

La Junta General Anual 2024 (“JGA”) de AngloGold Ashanti se celebrará el martes 28 de mayo de 2024 en Denver, Colorado, EE. UU. Se anima a los accionistas a participar de manera virtual en la JGA y se darán más detalles sobre cómo participar y votar en la Notificación de la JGA que AngloGold Ashanti publicará a su debido tiempo. La fecha de registro para la JGA es el martes 2 de abril de 2024.

No fiabilidad y reformulación de los estados financieros publicados anteriormente

Como se informó anteriormente en la Actualización financiera preliminar del ejercicio fiscal 2023, durante el proceso de auditoría de cierre del ejercicio fiscal 2023, AngloGold Ashanti encontró un posible error en el cálculo de un activo por impuestos diferidos con respecto a la mina Obuasi, que afecta a sus estados financieros consolidados auditados a 31 de diciembre de 2022 y a sus estados financieros intermedios consolidados condensados no auditados a 30 de junio de 2023. Tras nuevas conversaciones sobre este tema con su auditor anterior, Ernst & Young Inc. y su auditor actual, PricewaterhouseCoopers Inc., AngloGold Ashanti ha concluido que los estados financieros afectados contenían errores y ha determinado que reformulará los estados financieros afectados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB”, por sus siglas en inglés). El error relacionado con el importe comunicado del activo por impuestos diferidos con respecto a la mina de Obuasi es de naturaleza no monetaria y no tiene impacto en la producción, los costos o el flujo de caja. Para más información, consultar la sección “No fiabilidad y reformulación de los estados financieros publicados anteriormente” en las páginas 2 a 6.

GRUPO – Estadísticas principales Semestre



finalizado en



dic. 2023 Semestre



finalizado en



jun. 2023 Semestre



finalizado en



dic. 2022 Año finalizado



en dic. 2023 Año finalizado



en dic. 2022 Restated (2) Restated (2) Restated (2) Dólar estadounidense / Imperial Análisis financiero (Pérdida) beneficio antes de impuestos – Millones de $ (13 ) 76 62 63 472 EBITDA ajustado* – Millones de $ 744 676 923 1420 1792 (Pérdida) beneficio atribuible a los accionistas – Millones de $ (196 ) (39 ) (69 ) (235 ) 233 – Centavos de dólar/acción (47 ) (9 ) (16 ) (56 ) 55 Beneficio (pérdida) global (1) – Millones de $ (107 ) 61 185 (46 ) 489 – Centavos de dólar/acción (25 ) 14 44 (11 ) 116 Préstamos totales – Millones de $ 2410 2091 2169 2410 2169 Deuda neta ajustada* – Millones de $ 1268 1194 878 1268 878 Total de préstamos sobre beneficios (pérdidas) antes de impuestos – veces 38,25 15,15 4,60 38,25 4,60 Deuda neta ajustada* sobre EBITDA ajustado* – veces 0,89 0,75 0,49 0,89 0,49

(1) Las medidas financieras “beneficio (pérdida) global” y “beneficio (pérdida) global por acción” no se calculan con arreglo a las NIIF. Sin embargo, la Bolsa de Valores de Johannesburgo (JSE) exige que se divulguen estas medidas y, por tanto, no constituyen medidas financieras no ajustadas a los PCGA a efectos de las normas y reglamentos de la Comisión del Mercado de Valores de EE. UU. (“SEC”) aplicables al uso y divulgación de medidas financieras no ajustadas a los PCGA.



(2) Para más información, consultar la sección “No fiabilidad y reformulación de los estados financieros publicados anteriormente” en las páginas 2 a 6.



* Consulte las definiciones y conciliaciones en “Información no conforme a los PCGA”.



$ representa el dólar estadounidense (USD), salvo que se indique lo contrario.



El redondeo de las cifras puede dar lugar a discrepancias en los cálculos.

REVISIÓN FINANCIERA

Balance anual

Beneficios

La pérdida básica (pérdida atribuible a los accionistas) para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023 fue de 235 millones de dólares, o 56 centavos de dólar por acción, frente a unos beneficios básicos (beneficio atribuible a los accionistas) de 233 millones de dólares, o 55 centavos de dólar por acción, para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022. Los beneficios básicos se redujeron en términos interanuales debido principalmente a las menores ventas de oro (54 centavos de dólar por acción), los mayores costos relacionados con la reestructuración corporativa (impuestos y tasas) (75 centavos de dólar por acción), las mayores provisiones medioambientales para las instalaciones de almacenamiento de colas (“TSF”) heredadas (16 centavos de dólar por acción), mayores costos de cuidado y mantenimiento y de reducción de personal asociados a la operación Córrego do Sítio (“CdS”) que se puso en cuidado y mantenimiento en agosto de 2023 (15 centavos de dólar por acción), mayores costos operativos y de exploración (40 centavos de dólar por acción), mayores pérdidas por cambio de divisas (7 centavos de dólar por acción) y mayores gastos fiscales (15 centavos de dólar por acción). Estos efectos se vieron parcialmente compensados por unos mayores ingresos de las empresas conjuntas por puesta en equivalencia (11 centavos de dólar por acción), mayores ingresos financieros (11 centavos de dólar por acción), menores deterioros y bajas reconocidos en Brasil (26 centavos de dólar por acción) y un mayor precio medio del oro recibido por onza* (76 centavos de dólar por acción).

La pérdida global ‡ para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 fue de 46 millones de dólares, u 11 centavos de dólar por acción, en comparación con los beneficios globales de 489 millones de dólares, o 116 centavos de dólar por acción, para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. Los beneficios principales ‡ se redujeron en términos interanuales debido principalmente a una menor venta de oro (54 centavos de dólar por acción), mayores costos relacionados con la reestructuración corporativa (impuestos y tasas) (75 centavos de dólar por acción), mayores provisiones ambientales para TSF heredadas (16 centavos de dólar por acción), mayores costos de mantenimiento y reducción de personal asociados a CdS (15 centavos de dólar por acción), mayores costos operativos y de exploración (40 centavos de dólar por acción), mayores pérdidas por cambio de divisas (7 centavos de dólar por acción) y mayores gastos fiscales (9 centavos de dólar por acción). Estos efectos se vieron parcialmente compensados por unos mayores ingresos de las empresas conjuntas por puesta en equivalencia (11 centavos de dólar por acción), unos mayores ingresos financieros (11 centavos de dólar por acción) y un mayor precio medio del oro recibido por onza* (76 centavos de dólar por acción).

EBITDA ajustado*

El beneficio ajustado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (“EBITDA ajustado”)* del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023 fue de 1420 millones de dólares, frente a los 1792 millones de dólares del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022. El EBITDA ajustado* fue inferior en términos interanuales debido principalmente a los mayores costos operativos totales, los mayores costos de exploración y evaluación, las mayores provisiones ambientales para las TSF heredadas como resultado de la nueva legislación en Brasil relacionada con la respuesta de emergencia y la gestión de la seguridad para las TSF, los costos relacionados con la reestructuración corporativa y la menor venta de oro. Este descenso se vio parcialmente compensado por los mayores ingresos de las empresas conjuntas por puesta en equivalencia y el mayor precio medio del oro recibido por onza*.

Balance financiero

La deuda neta ajustada* aumentó hasta los 1.268 millones de dólares a 31 de diciembre de 2023, frente a los 878 millones de dólares a 31 de diciembre de 2022. Este aumento interanual se debe principalmente a una menor generación de caja de las actividades operativas, a los menores dividendos recibidos de la empresa conjunta Kibali y a los costos únicos asociados a la reestructuración corporativa. La relación entre la deuda neta ajustada* y el EBITDA ajustado* era de 0,89 veces a 31 de diciembre de 2023, frente a 0,49 veces a 31 de diciembre de 2022. La Compañía mantiene su compromiso de mantener un balance sólido con un ratio de deuda neta ajustada* a EBITDA ajustado* objetivo de 1,0 veces a lo largo del ciclo. El balance seguía siendo sólido a finales de año. A 31 de diciembre de 2023, la Compañía tenía efectivo y equivalentes de efectivo de aproximadamente 955 millones de dólares (neto de descubierto bancario).

Revisión del segundo semestre

Beneficios

La pérdida básica (pérdida atribuible a los accionistas) para el segundo semestre de 2023 fue de 196 millones de dólares, o 47 centavos de dólar por acción, frente a una pérdida básica de 69 millones de dólares, o 16 centavos de dólar por acción, para el segundo semestre de 2022.

La pérdida global ‡ para el segundo semestre de 2023 fue de 107 millones de dólares, o 25 centavos de dólar por acción, frente a un beneficio global ‡ de 185 millones de dólares, o 44 centavos de dólar por acción, para el segundo semestre de 2022.

EBITDA ajustado*

El EBITDA ajustado* fue de 744 millones de dólares durante el segundo semestre de 2023, frente a los 923 millones del segundo semestre de 2022.

‡ Las medidas financieras “beneficio (pérdida) global” y “beneficio (pérdida) global por acción” no se calculan con arreglo a las NIIF. Sin embargo, la Bolsa de Valores de Johannesburgo (JSE) exige que se divulguen estas medidas y, por tanto, no constituyen medidas financieras no ajustadas a los PCGA a efectos de las normas y reglamentos de la Comisión del Mercado de Valores de EE. UU. (“SEC”) aplicables al uso y divulgación de medidas financieras no ajustadas a los PCGA.



* Consulte las definiciones y conciliaciones en “Información no conforme a los PCGA”.

NO FIABILIDAD Y REFORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PUBLICADOS ANTERIORMENTE

Como se anunció anteriormente en la Actualización financiera preliminar del ejercicio fiscal 2023, el 21 de febrero de 2024, el Comité de Auditoría y Riesgos del Consejo de Administración (el “Comité de Auditoría”) de la Compañía, como emisor sucesor de AngloGold Ashanti Limited (actualmente conocida como AngloGold Ashanti (Pty) Ltd) (“AGA Limited”), basándose en la recomendación de la dirección y tras consultar con ella, concluyó que: (i) los estados financieros consolidados auditados de AGA Limited emitidos con anterioridad a 31 de diciembre de 2022, incluidos en el informe anual del formulario 20-F correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, presentado por AGA Limited ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (“SEC”) el 17 de marzo de 2023 (el “Formulario 20-F de 2022”) (los “Estados financieros originales de todo el ejercicio 2022”) y (ii) Los estados financieros intermedios consolidados condensados no auditados de AGA Limited emitidos con anterioridad para el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2023, incluidos en un informe en el Formulario 6-K presentado por AGA Limited ante la SEC el 4 de agosto de 2023 (el “Formulario 6-K del semestre 2023”) (los “Estados financieros originales del semestre 2023” y, junto con los Estados financieros originales del año completo 2022, los “Estados financieros afectados”), ya no deben considerarse fiables.

La Compañía ha llegado a la conclusión de que los estados financieros afectados contenían un error relacionado con el importe comunicado del activo por impuestos diferidos con respecto a la mina de Obuasi. La Compañía considera que el error está relacionado con una interpretación incorrecta de la legislación fiscal de Ghana con respecto a la mina de Obuasi, combinada con el uso de datos subyacentes incorrectos en el modelo de impuestos diferidos y la posible aplicación incorrecta de los requisitos de las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB”), en concreto, de la IAS 12 – Impuesto sobre beneficios, en ambos casos con respecto a la mina de Obuasi. En consecuencia, los estados financieros afectados se reformularán de conformidad con las NIIF emitidas por el IASB. Además, como parte de la preparación de los estados financieros afectados, la Compañía también corregirá otros errores inmateriales identificados en dichos estados financieros afectados.

Tras las conversaciones mantenidas sobre este tema con Ernst & Young Inc. la Compañía de contabilidad pública independiente de AGA Limited para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, y PricewaterhouseCoopers Inc, la empresa de contabilidad pública registrada independiente de la Compañía para el ejercicio financiero finalizado el 31 de diciembre de 2023, la Compañía ha determinado que necesita reformular los estados financieros afectados, lo que dará como resultado una reducción del beneficio para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 de 49 millones de dólares y una reducción del beneficio para el semestre finalizado el 30 de junio de 2023 de 79 millones de dólares, debido al error relacionado con el importe comunicado del activo por impuestos diferidos con respecto a la mina de Obuasi, como se ha mencionado anteriormente. La Compañía también corregirá otros errores inmateriales identificados previamente en los estados financieros afectados, lo que reducirá aún más el beneficio del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 en 16 millones de dólares y reducirá aún más el beneficio del semestre cerrado a 30 de junio de 2023 en 1 millón de dólares. Para más información sobre los importes preliminares estimados reformulados, véase “Cuadros de las partidas afectadas” más adelante. La Compañía señala que dichos errores tienen un impacto negativo total de 65 millones de dólares en los beneficios del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 (en comparación con los aproximadamente 113 millones de dólares revelados anteriormente en su Actualización financiera preliminar del ejercicio fiscal 2023) y un impacto negativo total de 80 millones de dólares en los beneficios del semestre cerrado a 30 de junio de 2023 (en comparación con los aproximadamente 50 millones de dólares revelados anteriormente en su Actualización financiera preliminar del ejercicio fiscal 2023).

El Comité de Auditoría ha debatido los asuntos aquí descritos con la dirección, con Ernst & Young Inc. y con PricewaterhouseCoopers Inc.

Como se anunció anteriormente en la Actualización financiera preliminar del ejercicio fiscal 2023, de forma similar, ya no se debe confiar en los comunicados de prensa, las notas de resultados ni las comunicaciones a los inversores que describan los resultados financieros de la Compañía para los períodos mencionados anteriormente.

Cuadros de las partidas afectadas

En las tablas siguientes se resumen los importes anteriormente comunicados afectados por los errores detectados, así como los ajustes estimados preliminares y los importes reformulados estimados preliminares.

GRUPO – CUENTA DE RESULTADOS Millones de USD Año finalizado en dic. 2022 Comunicado anteriormente Ajuste no auditado Reformulado no auditado Costo de ventas (3362 ) (4 ) (3366 ) Beneficio bruto 1133 (4 ) 1129 Deterioro, baja de activos y beneficio (pérdida) por enajenación (304 ) (11 ) (315 ) Ajustes por cambio de divisas y valor razonable (128 ) 3 (125 ) Participación en beneficios de empresas asociadas y empresas conjuntas 166 (5 ) 161 Beneficios antes de impuestos 489 (17 ) 472 Fiscalidad (173 ) (48 ) (221 ) Resultado del ejercicio 316 (65 ) 251 Beneficios atribuibles a los accionistas 297 (64 ) 233 Beneficios atribuibles a participaciones minoritarias 19 (1 ) 18 Beneficio por acción Beneficio básico por acción ordinaria (centavos de dólar) 71 (16 ) 55 Beneficio diluido por acción ordinaria (centavos de dólar) 71 (16 ) 55 Beneficio global (1) 544 (55 ) 489 Beneficio global por acción (1)



Beneficio global por acción ordinaria (centavos de dólar) (1) (2) 129 (13 ) 116 Beneficio básico diluido por acción ordinaria (centavos de dólar) (1) (3) 129 (13 ) 116 Número medio ponderado básico de acciones 420 197 062 — 420 197 062 Número medio ponderado diluido de acciones 420 869 866 — 420 869 866

(1) Las medidas financieras “beneficio (pérdida) global” y “beneficio (pérdida) global por acción” no se calculan con arreglo a las NIIF. Sin embargo, la Bolsa de Valores de Johannesburgo (JSE) exige que se divulguen estas medidas y, por tanto, no constituyen medidas financieras no ajustadas a los PCGA a efectos de las normas y reglamentos de la Comisión del Mercado de Valores de EE. UU. (“SEC”) aplicables al uso y divulgación de medidas financieras no ajustadas a los PCGA.



(2) Calculado sobre el número medio ponderado básico de acciones ordinarias.



(3) Calculado sobre el número medio ponderado diluido de acciones ordinarias.

GRUPO – CUENTA DE RESULTADOS Millones de USD Semestre finalizado en junio de 2023 Comunicado anteriormente Ajuste no auditado Reformulado no auditado Reestructuración, cuidado y mantenimiento y otros (gastos) ingresos (58 ) (10 ) (68 ) Participación en beneficios de empresas asociadas y empresas conjuntas 75 9 84 Beneficios antes de impuestos 77 (1 ) 76 Fiscalidad (32 ) (79 ) (111 ) Beneficio (pérdida) del ejercicio 45 (80 ) (35 ) Beneficios (pérdidas) atribuibles a los accionistas 40 (79 ) (39 ) Beneficios atribuibles a participaciones minoritarias 5 (1 ) 4 Beneficios por acción Ganancias (pérdidas) básicas por acción ordinaria (centavos de dólar) 10 (19 ) (9 ) Ganancias (pérdidas) diluidas por acción ordinaria (centavos de dólar) 10 (19 ) (9 ) Beneficio global (1) 140 (79 ) 61 Beneficio global por acción (1)



Beneficio global por acción ordinaria (centavos de dólar) (1) (2) 33 (19 ) 14 Beneficio global diluido por acción ordinaria (centavos de dólar) (1) (3) 33 (19 ) 14 Número medio ponderado básico de acciones 420 818 545 — 420 818 545 Número medio ponderado diluido de acciones 421 077 248 (258 703 ) 420 818 545

(1) Las medidas financieras “beneficio (pérdida) global” y “beneficio (pérdida) global por acción” no se calculan con arreglo a las NIIF. Sin embargo, la Bolsa de Valores de Johannesburgo (JSE) exige que se divulguen estas medidas y, por tanto, no constituyen medidas financieras no ajustadas a los PCGA a efectos de las normas y reglamentos de la Comisión del Mercado de Valores de EE. UU. (“SEC”) aplicables al uso y divulgación de medidas financieras no ajustadas a los PCGA.



(2) Calculado sobre el número medio ponderado básico de acciones ordinarias.



(3) Calculado sobre el número medio ponderado diluido de acciones ordinarias.

GRUPO – ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Millones de USD A dic. 2022 Comunicado anteriormente Ajuste Reformulado no auditado no auditado Activos Activos no corrientes Activos materiales 4209 (1 ) 4208 Inversiones en empresas asociadas y empresas conjuntas 1100 (9 ) 1091 Impuestos diferidos 72 (49 ) 23 Patrimonio neto y pasivo Capital propio 4100 (60 ) 4040 Participaciones minoritarias 34 1 35 Pasivo no corriente Pasivos por arrendamientos 102 13 115 Rehabilitación medioambiental y otras provisiones 634 (38 ) 596 Pasivo corriente Pasivo por arrendamiento 84 (13 ) 71 Rehabilitación medioambiental y otras provisiones 42 39 81 Millones de USD A junio de 2023 Comunicado anteriormente Ajuste Reformulado no auditado no auditado Activos Activos no corrientes Activos materiales 4277 (11 ) 4266 Impuestos diferidos 146 (105 ) 41 Patrimonio neto y pasivo Capital propio 4048 (139 ) 3909 Pasivo no corriente Impuestos diferidos 318 23 341

Los importes reformulados que figuran en el presente documento son preliminares, no auditados y no revisados, y pueden estar sujetos a cambios a medida que la Compañía finalice sus procedimientos y prepare las reformulaciones de los estados financieros afectados, y las empresas de contabilidad pública registradas independientes, PricewaterhouseCoopers Inc. y Ernst & Young Inc. finalicen sus procedimientos.

Controles y procedimientos

Como se indicó anteriormente en la Actualización financiera preliminar del ejercicio fiscal 2023, como consecuencia de los errores descritos y las reformulaciones relacionadas, la dirección ha identificado una o más debilidades materiales en el control interno de la Compañía sobre la información financiera. En consecuencia, la dirección ha llegado a la conclusión de que el control interno de la Compañía sobre la información financiera no era eficaz a 31 de diciembre de 2022 y sus controles y procedimientos de divulgación tampoco lo eran. Además, dado que la conclusión de reformular los estados financieros afectados se alcanzó después del 31 de diciembre de 2023 y que las medidas correctoras correspondientes no se habían aplicado a 31 de diciembre de 2023, la Compañía comunicará en su informe anual en el Formulario 20-F para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023 (el “Formulario 20-F de 2023”) que su control interno sobre la información financiera y sus controles y procedimientos de divulgación no eran eficaces a 31 de diciembre de 2023.

Ni la dirección ni PricewaterhouseCoopers Inc. han completado su evaluación de la eficacia del control interno sobre la información financiera a 31 de diciembre de 2023.

Otra información

La Compañía considera que, a la luz de su intención de presentar el Formulario 20-F de 2023 en las próximas semanas, es preferible presentar los estados financieros originales de 2022 completos reformulados junto con los estados financieros consolidados auditados de la Compañía a 31 de diciembre de 2023 en dicho Formulario 20-F de 2023. La Compañía cree que esto permitirá a los lectores revisar más fácilmente todos los datos pertinentes en un único documento y, por lo tanto, no tiene previsto modificar el Formulario 20-F de 2022. Además, la Compañía tiene previsto presentar los estados financieros semestrales originales de 2023 reformulados en una modificación del Formulario 6-K semestral de 2023 o en el Formulario 20-F de 2023.

