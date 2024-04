AngloGold Ashanti: Convocatoria de la Junta General Anual de 2024

LONDRES; DENVER; JOHANNESBURGO–(BUSINESS WIRE)–En el día de la fecha, AngloGold Ashanti plc (la “Compañía”, “AGA” o “AngloGold Ashanti”) ha publicado la Convocatoria para su Junta General Anual de 2024 (la “Convocatoria”), que puede consultarse y descargarse en www.reports.anglogoldashanti.com. La Junta General Anual (la “JGA”) de 2024 de la Compañía está programada para el martes 28 de mayo de 2024 a las 9:00 MST (que son las 16:00 hora de verano británica y las 17:00 p.m. hora estándar sudafricana) en 6363 S Fiddlers Green, Greenwood Village, CO 80111, EE. UU.





Se invita a los accionistas a participar en modalidad virtual en la JGA siguiendo las instrucciones que figuran en la Convocatoria. Al participar virtualmente en la JGA, los accionistas podrán verla en video en directo, enviar instrucciones de voto y formular preguntas por escrito o a través de una línea de audio.

La Convocatoria establece los asuntos propuestos para la JGA, con fecha de registro fijada en el 2 de abril de 2024 a efectos de determinar la elegibilidad para recibir la Convocatoria y votar en la Junta General Anual. La Convocatoria se enviará en breve a los accionistas que hayan optado por recibir comunicaciones en papel. El Informe Anual 2023 de AngloGold Ashanti en el Reino Unido, que se publicó el 10 de abril de 2024, también se enviará a aquellos accionistas que hayan optado por recibir comunicaciones en papel, y se puede ver y descargar de la página web de AngloGold Ashanti en www.reports.anglogoldashanti.com.

Declaraciones prospectivas

Algunas declaraciones contenidas en el presente documento, que no sean declaraciones de hechos históricos, incluidas, sin limitación, las relativas a las perspectivas económicas de la industria minera del oro, las expectativas con respecto a los precios del oro, la producción, los costos totales en efectivo, los costos de mantenimiento “todo incluido”, los costos “todo incluido”, el ahorro de costos y demás resultados operativos, el rendimiento del capital, las mejoras de productividad, las perspectivas de crecimiento y las perspectivas de las operaciones de AngloGold Ashanti, individualmente o en conjunto, lo que incluye el logro de los hitos del proyecto, el comienzo y la finalización de las operaciones comerciales de algunos de los proyectos de exploración y producción de AngloGold Ashanti y la finalización de adquisiciones, enajenaciones o transacciones de empresas conjuntas, la liquidez y los recursos de capital de AngloGold Ashanti y los gastos de capital, las consecuencias de la pandemia COVID-19 y el resultado y las consecuencias de cualquier litigio potencial o pendiente, o procedimientos reglamentarios o cuestiones medioambientales, de salud y seguridad, son declaraciones prospectivas sobre los informes financieros, las operaciones, el rendimiento económico y la situación financiera de AngloGold Ashanti. Estas declaraciones prospectivas o previsiones no se basan en hechos históricos, más bien reflejan nuestras creencias y expectativas actuales sobre acontecimientos futuros y, en general, pueden identificarse por el uso de términos, frases y expresiones prospectivas como “creer”, “espera”, “apunta”, “anticipa”, “pretender”, “prever”, “pronosticar”, “predecir”, “proyectar”, “estima”, “probable”, “puede”, “podría”, “podrá”, “debería”, “haría”, “busca”, “planifica”, “programado”, “posible”, “continuar”, “potencial”, “perspectiva”, “objetivo” u otros términos, frases y expresiones similares; a condición de que la ausencia de las mismas no signifique que una declaración no sea prospectiva. Del mismo modo, las declaraciones que describen nuestros objetivos, planes o metas son o pueden ser declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas o previsiones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y demás factores que pueden hacer que los resultados reales, el rendimiento, las acciones o los logros de AngloGold Ashanti difieran de forma sustancial de los resultados, el rendimiento, las acciones o los logros previstos, expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Si bien AngloGold Ashanti cree que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones prospectivas y previsiones son razonables, no se puede garantizar que resulten ser correctas. En consecuencia, los resultados, el rendimiento, las acciones o los logros podrían diferir de forma sustancial de los establecidos en las declaraciones prospectivas como resultado de, entre otros factores, cambios en las condiciones económicas, sociales, políticas y de mercado, incluidos los relacionados con la inflación o los conflictos internacionales, el éxito de las iniciativas empresariales y operativas, los cambios en el entorno normativo y otras acciones gubernamentales, incluidas las aprobaciones medioambientales, las fluctuaciones de los precios del oro y de los tipos de cambio, el resultado de litigios pendientes o futuros, cualquier interrupción de la cadena de suministro, cualquier crisis de salud pública, pandemia o epidemia (incluida la pandemia de COVID-19), la incapacidad de mantener un control interno eficaz sobre la información financiera o controles y procedimientos de divulgación eficaces, la incapacidad de corregir una o más deficiencias importantes, o el descubrimiento de deficiencias importantes adicionales, en el control interno de la Compañía sobre la información financiera, y otros riesgos y desafíos empresariales y operativos y demás factores, incluidos los accidentes mineros. Para analizar dichos factores de riesgo, consulte el informe anual de AngloGold Ashanti Limited en el Formulario 20-F para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) y la declaración de registro de AngloGold Ashanti en el Formulario F-4, presentada inicialmente ante la SEC el 23 de junio de 2023. Estos factores no son necesariamente todos los factores importantes que podrían causar que los resultados reales, el rendimiento, las acciones o los logros de AngloGold Ashanti difieran en gran medida de los expresados en cualquier declaración prospectiva. Otros factores desconocidos o impredecibles también podrían tener efectos adversos importantes en los futuros resultados, rendimiento, acciones o logros de AngloGold Ashanti. Por todo ello, se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. AngloGold Ashanti no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o divulgar ninguna revisión de estas declaraciones prospectivas para reflejar acontecimientos o circunstancias posteriores a la fecha del presente documento o para reflejar la ocurrencia de acontecimientos imprevistos, excepto en la medida en que lo requiera la ley vigente. Todas las declaraciones prospectivas posteriores, escritas u orales, atribuibles a AngloGold Ashanti o a cualquier persona que actúe en su nombre, están calificadas por las declaraciones cautelares expuestas en el presente.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

