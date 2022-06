Angelina Jolie, Sean Penn y Ben Stiller se solidarizan con Ucrania en medio de la operación rusa

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, agradeció la visita a su país de importantes actores como Angelina Jolie, Sean Penn y Ben Stiller.

Las celebridades llegaron a la nación durante la operación militar rusa, convirtiéndose en un símbolo de solidaridad con el pueblo ucraniano.

Fue el Ministerio de Defensa de Ucrania que confirmó en su cuenta de Twitter la llegada de Angelina Jolie, Sean Penn y Ben Stiller.

Según la entidad, las estrellas de Hollywood arribaron a Ucrania a pesar del peligro que representa una guerra armada que se ha extendido por más de tres meses.

“Millones de personas en todo el mundo han escuchado de ustedes la verdad sobre la lucha del pueblo ucraniano”, cita el posteo.

🇺🇦 is grateful to Hollywood stars who, despite the danger, have visited us. @SeanPenn,@LievSchreiber, Angelina Jolie,@BenStiller you are more than just an inspiration to all of us. Millions around the world have heard the truth from you about the struggle of the 🇺🇦 people. pic.twitter.com/ip0h4GQrBW

— Defence of Ukraine (@DefenceU) June 20, 2022