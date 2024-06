Ángela Aguilar responde a las críticas: “No matamos a nadie, no rompimos a nadie”

La cantante mexicana Ángela Aguilar rompió el silencio y habló ampliamente de su relación con el también Christian Nodal, destacando que solo está viviendo una etapa de su vida que no se quería privar.

Según la artista, no está dispuesta a contar su verdad ante los medios de comunicación y dejará que las personas piensen lo que quieran.

“La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice”, dijo la cantante a la revista Quien.

En ese sentido, indicó que no está acostumbrada a defenderse porque sabe quién es y la gente que realmente importa en su vida también lo sabe.

Al hablar de Nodal aseguró que no quería que la gente le robara la oportunidad de vivir la etapa de amor, que describió como preciosa y un sueño.

“Es una etapa más, pero no me define, yo no quiero ser la novia de nadie, quiero ser Ángela y ya”, dijo al hablar que espera de la relación.

Sobre las constantes críticas, pidió a las personas recordar cuando eran jóvenes, cuando estaban enamorados y cuantos errores cometieron.

“Recuerden cuando tuvieron 20 años, recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad, recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio”, dijo la artista sobre el amor que muchos cuestionan.

Ángela Aguilar aseguró que en la relación con Nodal no hay nada malo y que en el proceso no mataron ni rompieron a nadie.

“No hay nada mal en eso, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes”, agregó en un intento de defender su relación tan cuestionada por darse a unas semanas de la separación entre Cazzu y Nodal.

“Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”.