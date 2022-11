Andrew Garfield habla sobre la presión de tener hijos antes de los 40 años

Andrew Garfield, uno de los actores más queridos en la industria, el próximo año celebrará sus 40 años y algunos fanáticos comienzan a preguntarse, si será padre en algún momento de su vida.

Garfield, quien desde muy joven se ha dedicado a la actuación, varios fanáticos que han sido espectadores de su trayectoria como actor, creen que ha llegado el momento de que se tome un tiempo para formar una familia.

En una entrevista con GQ, el actor británico habló acerca de su próximo cumpleaños número 40 “tengo que empezar a pensar en una buena fiesta. Si organizo algo divertido, será genial. La buena noticia es que con todos mis amigos de la escuela estamos celebrando juntos”.

Asimismo, el actor comentó que siempre creyó que sería el primero de sus amigos en tener hijos “Es interesante, siempre pensé que sería el primero en tener hijos y asentarme. La mayoría de ellos tienen pareja y niños, y yo estoy aquí… comiendo una hamburguesa y contemplando la existencia. Tratando de llenar mis días con tantas tonterías como sea posible ”.

No obstante, Andrew no descartó la idea de convertirse en padre en un futuro, pero no lo siente como una presión como ocurrió años atrás “Liberarme de la obligación social de procrear para cuando tenga 40 años ha sido algo interesante para mí, se trata de aceptar un camino diferente a lo que se espera de mí desde que nací”, remarcó.

De esta manera, el actor concluyó diciendo “Me alejé de la idea de: ‘Para este momento habrás hecho esto y tendrás al menos un hijo’. Creo que tengo algo de culpa por eso. Y obviamente es más fácil para mí como hombre. La vida es un cargo, veremos qué pasa. Tengo mucha curiosidad”.