Andrew Cuomo promueve ley para proteger empleos cuando se reactive la economía

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo ha propuesto una ley que proteja cientos de empleos cuando se reactive la economía en el estado.

Cuomo explicó que se reunió con congresistas y senadores que representan al estado de Nueva York para pedirles que impulsen a nivel federal una nueva ley llamada “americanos primero” la cual exigiría a las compañías contratar el mismo número de trabajadores que tenían antes de la pandemia, si quieren recibir el dinero del rescate dado por el gobierno.

El gobernador neoyorquino pronosticó que, de no ejercer presiones legales a las empresas, utilizarán la pandemia como excusa para legitimar la no preservación de empleos, condenando a miles de trabajadores a “pasar hambre y no tener para sus pagos de renta e hipotecas”.

“Las corporaciones ya tienen vista su próxima gran estafa. Van a usar la pandemia para justificar despidos y no volver a contratar a muchos empleados para incrementar sus ingresos y el de sus acciones a espaldas de los trabajadores estadounidenses (…) por eso necesitamos que se apruebe esta ley”, dijo el gobernador.

El gobernador dijo que no subsidiarían a las empresas “para despedir trabajadores. Si puede despedir trabajadores, y está ahorrando dinero al despedir trabajadores, entonces no necesita que el contribuyente estadounidense los subsidie”, agregó Cuomo.