Andersen y la Universidad de San Francisco (USF) amplían su colaboración para diseñar un nuevo programa de MBA empresarial dirigido especialmente a los empleados de Andersen

Se trata de una estrecha colaboración empresarial y educativa diseñada para satisfacer las necesidades de desarrollo profesional del personal global de Andersen

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Andersen, empresa líder en servicios de asesoramiento financiero, tributario y de valuaciones, entre otros, y la Universidad de San Francisco (USF) han ampliado su colaboración para crear el programa The Enterprise MBA, por el cual aquellos empleados de Andersen que lo soliciten podrán obtener un MBA totalmente financiado por Andersen en un plazo de tres a cinco años. Diseñado según el modelo del riguroso MBA a tiempo parcial de la Facultad de Administración de Empresas Masagung de la USF, el nuevo programa ofrecerá un plan de estudios de MBA regular con cursos adaptados a las necesidades específicas de desarrollo profesional de los empleados de Andersen en el complejo entorno empresarial global actual.

Comenzando por los empleados de EE. UU. y luego ampliándose a todo el mundo en el año 2023, el nuevo programa estará disponible para los empleados de las firmas miembro de Andersen y las firmas colaboradoras. Podrán participar de él los empleados de Andersen a tiempo completo o parcial, desde asociados senior hasta socios, independientemente de su antigüedad. Los participantes deberán realizar de tres a cuatro cursos al año (que se dictarán online y de forma asíncrona) para completar los requisitos del programa en cinco años. La primera cohorte de casi 50 estudiantes comenzó el programa piloto en junio de 2022. En noviembre de 2022, la USF dio la bienvenida al programa a 14 estudiantes de Andersen y prevé de 25 a 50 estudiantes más para enero.

“Andersen se esfuerza por ser la mejor firma de servicios profesionales del mundo, y este nuevo programa es coherente con nuestra dedicación al desarrollo profesional continuo y a la administración de empresas”, sostuvo Mark Vorsatz, CEO de Andersen. “Para ser los mejores de nuestro sector, tenemos que atraer y retener a los mejores talentos, y por eso estamos muy comprometidos a invertir en nuestra gente. Gracias a la estrecha colaboración con los innovadores educadores de la USF, hemos logrado diseñar un programa personalizado que refleja y mejora el trabajo que los empleados de Andersen hacen cada día en nombre de nuestros clientes. A medida que el programa crezca, esperamos que sea una experiencia unificadora para los empleados de todas nuestras áreas de práctica y oficinas globales”.

Esta oferta educativa de Andersen es única por el grado de participación de la firma en su desarrollo y por el hecho de que el programa es de naturaleza global, está totalmente financiado por la firma y no tiene ningún tipo de compromiso en caso de que los empleados inscritos decidan abandonar la firma.

“La cultura de Andersen es lo que nos mantiene unidos y lo que nos diferencia”, afirma Vorsatz. “Invertir en nuestra gente, en todas las etapas, es solo un componente más de cómo estamos generando y manteniendo esa cultura”.

Un MBA a la medida de las necesidades empresariales de Andersen

Andersen y la Facultad de Administración de Empresas Masagung de la USF trabajaron en conjunto para diseñar un programa de maestría hecho a medida que incluya el contenido, el dictado de clases, la modalidad, la estructura y el calendario académico; incluso han diseñado en conjunto una clase optativa especial sobre la importancia de la cultura empresarial. Además, en algunas clases, el personal directivo de Andersen podrá actuar como profesor adjunto para colaborar en el dictado de clases. Cada año se ofrecerán tres trimestres de cursos: desde principios de enero hasta mediados o finales de febrero; desde principios de mayo hasta finales de agosto; y desde principios de noviembre hasta mediados de diciembre. Dado que las operaciones de Andersen se centran en los impuestos, los cursos del programa se imparten fuera de las temporadas fiscales, entre el 1 de marzo y el 15 de abril y entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre.

“Este es un programa verdaderamente único y de colaboración, y la estrecha asociación entre la USF y Andersen establece un nuevo estándar para el futuro de la educación corporativa” remarca Otgo Erhemjamts, Decano de la Facultad de Administración de Empresas de la USF. “También demuestra cómo las instituciones educativas y las empresas pueden unirse para hacer frente al déficit de competencias y preparar a las organizaciones y a su personal para un mundo empresarial en rápida evolución”.

Andersen y la USF iniciaron su colaboración en 2014, cuando ambas entidades se asociaron por primera vez para ofrecer al personal de Andersen la oportunidad de obtener una Maestría en Derecho Fiscal (LLM) y una Maestría en Estudios Jurídicos de Tributación (MLST) de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Francisco. A la fecha, más de 120 empleados de 11 países se han graduado de estos programas.

“La Universidad de San Francisco, fundada por los jesuitas en 1855, lleva mucho tiempo trabajando con la comunidad empresarial dentro y fuera de la ciudad para reforzar su reserva de talentos”, sostiene el presidente de la USF, Paul J. Fitzgerald, S.J. “Nuestro trabajo con Andersen ha sido una magnífica demostración de esta labor. El alineamiento de nuestras culturas hace posible esta excelente experiencia de enseñanza-aprendizaje. Estamos especialmente agradecidos al Sr. Vorsatz por haber imaginado esta dinámica colaboración”.

Andersen Global es una asociación internacional de firmas legalmente separadas e independientes compuestas por profesionales especializados en temas tributarios y legales de todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global cuenta en la actualidad con más de 13 000 profesionales en todo el mundo y está presente en más de 390 localidades a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras.

Acerca de la Facultad de Administración de Empresas de la USF

Fundada en 1925, la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de San Francisco está a la vanguardia en la educación de la próxima generación de líderes empresariales conscientes. Cada año, sus estudiantes se unen a los más de 40 000 antiguos alumnos de la Facultad de Administración de Empresas de todo el mundo para crear un cambio ético e innovador en los sectores de gestión privada, pública y sin fines de lucro. La Facultad de Administración de Empresas está acreditada por la Western Association of Schools and Colleges Senior College and University Commission (WSCUC) y la Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB).

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

