Andersen Global refuerza su plataforma en Turquía con la incorporación de una firma miembro

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global refuerza su presencia en Turquía con la incorporación de Celen Corporate Property Valuation & Counseling Inc. que pasa a ser Andersen en Turquía, ampliando así las capacidades que ofrece la marca Andersen en el país.

Fundada en 1995 y dirigida por el socio gerente Guniz Celen, la empresa con sede en Estambul ofrece una amplia gama de servicios para clientes nacionales e internacionales. Con experiencia en finanzas corporativas inmobiliarias, valoración de activos tangibles e intangibles y gestión de activos, Andersen en Turquía ofrece soluciones que respaldan decisiones financieras corporativas complejas a clientes en más de 18 países.

“Nuestra misión siempre ha sido proporcionar soluciones a los desafíos más complejos en los sectores inmobiliario y de inversión”, señaló Guniz. “Unirnos a la marca Andersen refuerza nuestras capacidades como asesores de confianza y nos da acceso a recursos globales, lo que nos permite crear un valor aún mayor a largo plazo para nuestros clientes”.

El presidente internacional y director ejecutivo de Andersen, Mark L. Vorsatz, añadió: “La adopción de Celen a la marca Andersen demuestra nuestra inversión continua en la construcción de una plataforma global de firmas altamente especializadas. Con su trayectoria en valoración y asesoramiento inmobiliario, el equipo aporta conocimientos esenciales que complementan nuestro modelo de servicio multidisciplinar".

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro independientes y jurídicamente separadas, compuesta por profesionales de los ámbitos fiscal, jurídico y de valoración de todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global cuenta ahora con más de 44 000 profesionales en todo el mundo y está presente en más de 600 ubicaciones a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

