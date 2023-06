Andersen Global reafirma su presencia en Asia

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Andersen Global, mediante un acuerdo de colaboración con CNPLaw, una firma que ofrece servicios jurídicos completos, amplía su expansión en Singapur.

CNPLaw, es una firma fundada en 1988 que ha crecido hasta convertirse en una firma de servicios jurídicos líder por parte de diversas de las principales publicaciones especializadas, entre ellas, Chambers & Partners (Asia Pacific and Global), The Legal 500 Asia Pacific y IFLR 1000. Además, CNPLaw fue nombrada una de las mejores firmas de servicios jurídicos de Singapur por The Straits Times. La firma cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales que se especializa en una amplia gama de servicios, que incluyen derecho corporativo y comercial, resolución de disputas, empleo, servicios financieros, propiedad intelectual, insolvencia y reestructuración, fusiones y adquisiciones, tecnología, family office, clientes privados y bienes raíces.

“Nuestro principal objetivo es ofrecer soluciones completas e integradas a nuestros clientes”, comentó Lisa Theng, socia gerente. “Colaborar con Andersen Global eleva los recursos de nuestra firma a medida que trabajamos con las firmas miembro y colaboradoras para brindar el mejor servicio de su clase en todo el mundo”.

“CNPLaw ha crecido hasta convertirse en una firma muy respetada en la región, reconocida por su vasta experiencia y dedicación a la administración”, explicó Mark Vorsatz, presidente de Andersen Global y director ejecutivo de Andersen. “Lisa y su equipo están en línea con los valores de nuestra organización, lo que permite relaciones sinérgicas con las firmas miembro y colaboradoras de Andersen Global. La incorporación de CNPLaw crea una plataforma integral que nos permite mantener una ventaja competitiva en el mercado”.

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro independientes y legalmente separadas compuesta por profesionales legales y fiscales de todo el mundo. Establecida en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global ahora cuenta con más de 14 000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 400 ubicaciones a través tanto de sus firmas miembro como colaboradoras.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

