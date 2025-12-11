Andersen Global potencia sus capacidades legales con la incorporación de una firma miembro brasilera

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global refuerza su plataforma legal en Brasil con el ingreso de Lotti e Araújo como firma miembro, lo que fortalece las capacidades de la organización en América Latina

Fundado hace más de 20 años, Lotti e Araújo ofrece servicios de asesoramiento legal integrales a clientes brasileros y multinacionales en numerosos sectores. Su práctica multidisciplinaria incluye derecho corporativo, laboral, litigios, cobros y recuperación de crédito, junto con trabajo especializado para identificar activos ocultos y recuperar depósitos de apelaciones y judiciales en casos antiguos. La firma también se encarga de arbitrajes, derecho administrativo, inversiones extranjeras, bienes inmuebles, propiedad intelectual, protección de datos y reestructuración corporativa, y ofrece servicios de auxiliar de abogado para formación y representación de empresas ante organismos regulatorios. El equipo asesora clientes ante situaciones de estrategias legales preventivas y disputas complejas ante organismos administrativos y tribunales en Brasil.

“En Lotti e Araújo, hemos construido nuestra práctica profesional con ética, precisión y compromiso para ofrecer soluciones legales personalizadas”, señaló Rogério Araújo, socio gerente de Lotti e Araújo. “Convertirse en miembro de Andersen Global fortalece esos cimientos al conectar nuestras capacidades locales con una plataforma global. Esto nos permite brindar una mejor asistencia a los clientes en sus necesidades transfronterizas, particularmente las que navegan un panorama regulatorio y comercial de Brasil que está en permanente evolución ”, agregaron los socios gerentes Marco Lotti, Rodolfo Silveira y Fábio Lotti.

“Esta transición potencia nuestra presencia legal en Brasil y refuerza nuestra plataforma más amplia en América Latina”, indicó Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen. “La profundidad de Lotti e Araújo en asesoramiento corporativo, resolución de disputas y asuntos administrativos mejora nuestra capacidad de ofrecer soluciones integradas y transparentes a clientes que operan en Brasil y a nivel global”.

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro que constituyen entidades legales individuales, compuesta por profesionales tributarios, legales y de valuación en todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro Andersen Tax LLC, actualmente Andersen Global cuenta con más de 50.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 1000 puntos a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Megan Tsuei



Andersen Global



415-764-2700