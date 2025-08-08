Andersen Consulting suma la firma colaboradora 460degrees

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting refuerza su estrategia y capacidades de transformación tecnológica con la incorporación de la firma colaboradora 460degrees, fortaleciendo aún más la capacidad de la organización para ayudar a los clientes a impulsar la innovación, la transformación y el desempeño comercial en mercados cada vez más complejos.

Fundada en 2004, 460degrees ofrece servicios especializados en ejecución de proyectos, gestión estratégica de datos, asesoramiento para la transformación digital, seguridad cibernética y confianza digital. La firma ofrece soluciones de consultoría a clientes de diversos sectores, como el gobierno, el comercio minorista y el financiero, ayudándoles a gestionar la complejidad y a acelerar los resultados. Con un fuerte énfasis en la ejecución y la entrega, 460degrees trabaja con los clientes para guiar a las organizaciones durante todo el proceso de compras, garantizando que tengan acceso a la experiencia y al personal clave adecuados para cada etapa de su transformación digital.

“Colaborar con Andersen Consulting nos permite ampliar nuestro impacto tanto a nivel regional como global, además de ofrecer a nuestros clientes un mejor acceso a servicios integrados y multidisciplinarios”, comentó Werner Spies, socio fundador de 460degrees. “Juntos, combinamos sólida capacidad técnica con escala global para ayudar a nuestros clientes a afrontar sus retos más urgentes y liderar con confianza en un entorno empresarial en constante cambio”.

“La incorporación de 460degrees subraya el compromiso de Andersen Consulting de colaborar con organizaciones innovadoras que comparten nuestros valores y visión”, afirmó Mark L. Vorsatz, presidente y CEO global de Andersen. “Esta colaboración amplía nuestra presencia en todo el mundo y mejora nuestra capacidad para apoyar a los clientes que enfrentan la disrupción digital, entornos de riesgo complejos y cambios transformadores”.

Andersen Consulting es una firma global de consultoría que ofrece un conjunto integral de servicios que abarcan la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación de la IA, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofreciendo consultoría de primer nivel, asesoramiento fiscal, legal, de valuación, movilidad global y experiencia en asesoría en una plataforma global con más de 20 000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 500 ubicaciones a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras en todo el mundo.

