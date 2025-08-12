Andersen Consulting suma a Endeavor Management y amplía sus capacidades de estrategia y transformación de empresas

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting amplía sus capacidades de estrategia y transformación con la incorporación de nuevo miembro Endeavor Management, una consultoría de gestión con seis décadas de historia ayudando a que organizaciones complejas, se alineen, se transformen y crezcan.

Endeavor Management y su agencia de publicidad integrada para todo servicio, RTRN Strategy, se han ganado una reputación nacional de activar cambios donde son más importantes: en la intersección de marca, cultura y operaciones. Con particular presencia en los sectores de salud y energía, la firma aporta experiencia especializada para ayudar a que las organizaciones naveguen transformaciones de alto riesgo en entornos altamente regulados y de rápida evolución. Los conocimientos de Endeavor en transformación empresarial, alineación de marca y estrategia de crecimiento fortalecen aún más la capacidad de Andersen Consulting de ofrecer soluciones de consultoría integrales que se basan en datos, están orientadas a la ejecución y son escalables a nivel global. Endeavor Management comenzará su transición a la marca Andersen Consulting en los próximos meses.

“La incorporación a Andersen Consulting es un punto de inflexión para nosotros”, señaló Bill Nash, fundador de Endeavor Management. “Aportamos una metodología comprobada en la práctica para alinear estrategia y rendimiento. Y ahora, con el respaldo del alcance global y la profundidad multidisciplinaria de Andersen, estamos en una posición ideal para ser líderes en una era donde la transformación no es opcional sino existencial”.

Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen, agregó: “Los conocimientos de Endeavor sobre estrategia y transformación de empresas complementan perfectamente las capacidades de nuestra organización. Su incorporación refleja el compromiso que hemos asumido de mejorar nuestra plataforma y ampliar nuestro alcance, para que los clientes tengan un conjunto inigualable de soluciones multidimensionales, transparentes y globales”.

Andersen Consulting es una práctica de consultoría global que ofrece un conjunto de servicios integrales que incluyen estrategia corporativa, negocios. tecnología, transformación de IA y soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicios multidimensional de Andersen Global para ofrecer conocimientos de consultoría, impositivos, legales, de valuación, de movilidad global y de asesoría de clase mundial en una plataforma global con más de 20.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 500 lugares a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada y ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras en todo el mundo.

