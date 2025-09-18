Andersen Consulting incorpora a la firma colaboradora Charter

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting amplía sus capacidades de transformación digital a través de un acuerdo de colaboración con Charter, una consultora canadiense que se especializa en entrega de estrategias de TI, de servicios gestionados y de aplicaciones.

Fundada en 1997, Charter implementa proyectos tecnológicos con una mentalidad centrada en el negocio y una sólida experiencia técnica. Ofrece asesoramiento en TI, infraestructura en la nube, ciberseguridad, desarrollo de aplicaciones, ejecución de proyectos y arquitectura empresarial. Charter apoya a empresas tradicionales, gobiernos, proveedores de servicios y clientes del mercado medio con la implementación, la infraestructura de red y las aplicaciones orientadas al cliente mediante un enfoque de ciclo de vida que va desde la estrategia hasta la ejecución.

“Nuestro objetivo en Charter siempre ha sido simplificar la TI y ayudar a las organizaciones a avanzar con confianza”, afirmó Kelly Michell, presidenta de Charter. “Nuestra colaboración con Andersen Consulting nos permite llevar nuestras soluciones integradas y alineadas con el negocio a nuevos mercados y seguir brindando el tipo de soporte que genera resultados significativos a largo plazo”.

“La capacidad de Charter para unificar la infraestructura y la estrategia tecnológicas la convierte en un complemento sólido para nuestra plataforma”, afirmó Mark L. Vorsatz, presidente global y CEO de Andersen. “La amplia experiencia de la firma en empresas tradicionales, gobiernos, proveedores de servicios y clientes del mercado medio, junto con su enfoque en la modernización de sistemas críticos, aporta valor inmediato a las organizaciones que se encuentran en proceso de transformación digital”.

Andersen Consulting es una firma global de consultoría que ofrece un conjunto integral de servicios que abarcan estrategia corporativa, negocios, tecnología, transformación de IA y soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofreciendo servicios de consultoría, legales, de valuación, de movilidad global, asesoramiento fiscal y asesoría de primer nivel en una plataforma global con más de 20.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 600 ubicaciones a través de sus firmas miembro y colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y colaboradoras en todo el mundo.

