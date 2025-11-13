Andersen Consulting colabora con VaporVM para reforzar su oferta de transformación digital

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting amplía sus capacidades de transformación digital y ciberseguridad con la incorporación de la empresa colaboradora VaporVM, una empresa de tecnología nativa en la nube con sede en Dubái.

Fundada en 2017, VaporVM ayuda a las empresas globales a navegar por la transformación digital a través de servicios integrados en la nube, DevOps, ciberseguridad, ciencia de datos y modernización de aplicaciones. Con un enfoque en la escalabilidad y la rapidez de comercialización, la empresa trabaja con compañías de la lista Fortune 500 y aprovecha su experiencia en el sector y la automatización para optimizar las operaciones de TI y acelerar los resultados digitales.

“En VaporVM, nos dedicamos a ayudar a las empresas no solo a adoptar nuevas tecnologías, sino también a reimaginar lo que es posible cuando esas tecnologías se aprovechan para impulsar una transformación real”, sostuvo Aqeel Asim, director ejecutivo y fundador de VaporVM. “Nuestra colaboración con Andersen Consulting nos permite ampliar esa misión a escala global, llevando nuestra experiencia en la nube, ciberseguridad y transformación digital a nuevos mercados, y permitiendo que las organizaciones logren resultados cuantificables”.

“En el contexto actual, la capacidad de respuesta y la seguridad van de la mano. La trayectoria de VaporVM en materia de ciberseguridad y transformación tecnológica la convierte en una valiosa extensión de nuestra plataforma”, afirmó Mark L. Vorsatz, presidente y director ejecutivo global de Andersen. “Aportan energía, innovación y enfoque técnico a los desafíos más acuciantes de la infraestructura digital actual”.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece un conjunto integral de servicios que abarcan la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación de la IA, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofreciendo experiencia de clase mundial en consultoría, impuestos, legal, valoración, movilidad global y asesoramiento en una plataforma que cuenta con más de 44 000 profesionales en todo el mundo y está presente en más de 600 lugares a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada y ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras en todo el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

