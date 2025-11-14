Andersen Consulting colabora con TruScore

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting anuncia un acuerdo de colaboración con TruScore, con el que mejora su oferta de capital humano para ayudar a los clientes a crear equipos de liderazgo y culturas organizativas más sólidos.

Con sede en Estados Unidos, TruScore se especializa en ofrecer soluciones de alojamiento de encuestas totalmente personalizadas que permiten a las organizaciones ejecutar programas de evaluación escalables, seguros y de marca blanca adaptados a sus necesidades específicas. TruScore, que ofrece soluciones de evaluación de 360 grados a la medida, colabora con empresas de la lista Fortune 500, compañías de desarrollo de liderazgo e instructores independientes para diseñar y gestionar sus propias experiencias de evaluación.

“En el entorno empresarial tan dinámico en que vivimos, las organizaciones necesitan algo más que una estrategia: necesitan un liderazgo sólido y resiliente para ejecutar esa estrategia con éxito”, declaró Derek Murphy, director ejecutivo de TruScore. ”Gracias a esta colaboración con Andersen Consulting, podemos llevar nuestra experiencia en evaluación y desarrollo a un público más amplio, ayudando a los clientes a identificar y cultivar el talento de liderazgo necesario para impulsar el crecimiento y la transformación”.

“Un liderazgo eficaz es fundamental para que una organización tenga éxito, especialmente en la economía global actual, que evoluciona rápidamente”, señaló Mark L. Vorsatz, presidente y director ejecutivo global de Andersen. “La colaboración con TruScore mejora nuestra capacidad para ofrecer información basada en datos y marcos de evaluación del liderazgo que ayudan a los clientes a alinear el talento con la estrategia, diseñar canales jerárquicos resilientes y lograr una ventaja competitiva sostenible”.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece un conjunto integral de servicios que abarcan la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación de la IA, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofreciendo experiencia de clase mundial en consultoría, impuestos, legal, valoración, movilidad global y asesoramiento en una plataforma que cuenta con más de 44 000 profesionales en todo el mundo y está presente en más de 600 lugares a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada y ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras en todo el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

