Andersen Consulting colabora con Acronotics para profundizar en las capacidades de transformación digital impulsadas por la IA

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting fortalece sus capacidades de transformación tecnológica y comercial a través de un Acuerdo de Colaboración con Acronostics, una consultora digital de rápido crecimiento con sede en el Reino Unido y presencia en EE. UU. e India.

En su carácter de especialista en transformación comercial dirigida por IA, Acronotics trabaja con las empresas de Fortune 500 para acelerar la transformación digital al aprovechar el poder de la IA. La empresa cuenta con una amplia experiencia en los sectores de la fabricación, la banca y los servicios financieros, el comercio minorista, los bienes de consumo de rápida rotación y las industrias de alta tecnología, con un fuerte enfoque en las pilas tecnológicas de IA/AA, IA generativa y ARP. Acronotics brinda servicios integrales que incluyen el diseño, el desarrollo y la implementación de soluciones de automatización de procesos basadas en IA agéntica y ARP. Al aprovechar su plataforma Digital Automatizada de Gestión de Trabajadores, Radium.ai, la empresa ayuda a los clientes a gestionar y controlar su fuerza de trabajo digital con eficacia.

"Colaborar con Andersen Consulting nos permite escalar a nivel global y ofrecer un mayor valor a las empresas que buscan aprovechar el poder de la IA para transformar sus negocios", dijo Jitin Goyal, fundador y presidente de Acronotics. "Al combinar nuestras capacidades de ejecución descendentes con las capacidades de asesoramiento estratégico de Andersen Consulting, podemos generar oportunidades significativas y ayudar a las organizaciones a lograr resultados escalables y transformadores”.

Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen, agregó: "Acronotics brinda una vasta experiencia en capacidades de consultoría digital impulsada por IA y de automatización de vanguardia que complementan a la perfección a nuestros servicios de consultoría en expansión. Juntos, ayudaremos a las organizaciones a implementar soluciones prácticas y escalables que generen un impacto real en los negocios".

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece un conjunto completo de servicios que van desde la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación de la IA, hasta las soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofreciendo experiencia de clase mundial en consultoría, impuestos, legal, valoración, movilidad global y asesoramiento en una plataforma global que cuenta con más de 44 000 profesionales en todo el mundo y está presente en más de 600 ciudades a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada y ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras en todo el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

