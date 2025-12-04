Andersen Consulting amplía su presencia mediante la colaboración con Hilal Technology

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting firma un acuerdo de colaboración con Hilal Technology destinado a reforzar sus capacidades en infraestructura digital, ciberseguridad e inteligencia artificial.

Con presencia en Baréin, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Omán y la India, Hilal Technology ofrece infraestructura digital de amplio espectro y servicios gestionados en computación en la nube, ciberseguridad, inteligencia artificial empresarial e integración de sistemas. Entre sus ofertas se incluyen servicios en la nube, operaciones de seguridad y redes, implementación de planificación de recursos empresariales (ERP) y aplicaciones, así como el desarrollo de capacidades de inteligencia artificial generativa. Con un equipo de más de 250 profesionales, la empresa presta apoyo a una amplia gama de sectores, entre los que se incluyen los servicios financieros, el petróleo y el gas, la logística y la administración pública.

“La transformación va más allá de los sistemas, se trata de preparación, confianza y colaboración continua”, comentó Roshan George, director de Hilal Technology. “Estamos muy contentos de colaborar con Andersen Consulting y ofrecer soluciones escalables que se adapten al ritmo de la evolución digital en toda la región”.

“Hilal Technology ofrece soluciones que complementan nuestra plataforma global”, señaló Mark L. Vorsatz, presidente y director ejecutivo global de Andersen. “Su enfoque multidisciplinario y centrado en la ejecución encaja a la perfección con nuestro compromiso de ayudar a los clientes a modernizarse a gran escala y acelerar los resultados, sin dejar de minimizar al mismo tiempo los riesgos”.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece un conjunto integral de servicios que abarcan la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología, la transformación de la IA y las soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofreciendo experiencia de clase mundial en consultoría, impuestos, legal, valoración, movilidad global y asesoramiento en una plataforma que cuenta con más de 44 000 profesionales en todo el mundo y está presente en más de 600 lugares a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada y ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras en todo el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com