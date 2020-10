Anciana de 104 años ruega para que la dejen despedirse de su familia

Escocia.- Una anciana de 104 años de edad y que ha sido aislada por los riesgos del contagio del coronavirus ruega al gobierno permitirle ver por última vez a su familia.

La adulta mayor grabó un video y lo publicó en Twitter, viralizándose por las sentidas palabras con las que pide ver a sus hijos y nietos.

“Se me está acabando mi tiempo”, dice la abuela de 104 años a las autoridades de Escocia para que disminuya las restricciones y sus seres queridos puedan verla.

La protagonista de la filmación ha sido identificada como Mary Fowler, quien busca ver a su familia en plena pandemia de coronavirus.

Según medios locales, la anciana no mira a sus hijos y nietos desde marzo que se mantienen los aislamientos en la nación para evitar la propagación de los contagios.

La abuela de 104 años fue clara al decir que en el asilo de ancianos la atienden muy bien, pero que el no ver a sus seres queridos tanto tiempo la mantiene agobiada.

‘Debo ver a mis hijos y hacer las cosas como solían ser’, dijo al indicar que solo los ve por una ventana.

La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, conoció el clamor de la abuela y se refirió a él en una conferencia de prensa.

‘Tenemos que mantener a las personas en hogares de ancianos lo más seguro posible’, dijo sobre la petición de la mujer de 104 años.

Mary Fowler aged 104 and locked in a Care home since lockdown on March is at the end of her tether @JeaneF1MSP @GrahamEllis247 pic.twitter.com/8mAvgTW3wx

— Cathie Russell (@CathHamilton1) October 21, 2020