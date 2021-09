GREENWOOD VILLAGE, Colorado y LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–

ANANDA Scientific y la Facultad de Medicina David Geffen de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) anuncian la realización de un ensayo clínico sobre el uso de canabidiol (CBD) Liquid StructureTM para el tratamiento de la dependencia a los opioides (Opioid Use Disorder, OUD)

ANANDA Scientific Inc., una empresa farmacéutica biotecnológica, anunció hoy el inicio de un ensayo clínico que se realizará en colaboración con el Instituto Jane y Terry Semel de la Facultad de Medicina David Geffen de la UCLA para evaluar Nantheia™ ATL5, un fármaco en fase de investigación que utiliza canabidiol (CBD) con la tecnología patentada de ANANDA como tratamiento complementario de la dependencia a los opioides. Para este ensayo se presentará una solicitud para productos en fase de investigación clínica (Investigational New Drug, IND) a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) de los EE. UU.





Los estudios preclínicos y los estudios clínicos iniciales muestran que la tecnología Liquid Structure de ANANDA (cuya licencia fue obtenida de Lyotropic Delivery Systems [LDS] Ltd. en Jerusalén, Israel) mejoran la efectividad y la estabilidad del CBD. Esta innovación crea un nuevo potencial para los tratamientos con CBD, en áreas como la facilitación del abandono voluntario de opioides y la capacidad de reducir la toma de opioides en pacientes que reciben tratamiento o son adictos a los opioides.

“Estamos emocionados por trabajar con una institución reconocida mundialmente para impulsar aún más las aplicaciones para Nantheia™ ATL5 en un área que podría tener un impacto positivo en las vidas de un gran número de personas que sufren de adicción a los opioides. Es bien sabido que los opioides son un enorme factor de muertes por sobredosis en los EE. UU. y que un tratamiento no adictivo es una necesidad considerable que aún no está satisfecha”, señaló Sohail R. Zaidi, presidente de ANANDA.

Este ensayo estará dirigido por los investigadores principales Edythe London, Ph.D., profesora eminente de Psiquiatría y Ciencias del Biocomportamiento y de Farmacología Molecular y Medicinal en el Instituto Jane y Terry Semel de la Facultad de Medicina David Geffen de la UCLA, y Richard De La Garza II, Ph.D., profesor de Psiquiatría y Ciencias del Biocomportamiento en el Instituto Jane y Terry Semel de la Facultad de Medicina David Geffen de la UCLA. La financiación de este ensayo estará proporcionada por el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (National Institute on Drug Abuse, NIDA) de los EE. UU.

“Es un placer colaborar con ANANDA es este importante ensayo que expandirá la investigación sobre los productos medicinales con CBD como alternativas terapéuticas para la dependencia a los opioides”, manifestó la Dra. London. “Este es un paso más hacia la reversión de la epidemia de opioides, un problema importante de salud pública en los EE. UU. y en todo el mundo”.

“Estamos emocionados por avanzar en este ensayo junto a ANANDA“, señaló el Dr. De La Garza. “El desarrollo de alternativas no adictivas para los opioides aborda una importante necesidad médica y tiene el potencial de impactar positivamente en las vidas de un gran número de personas”.

ACERCA DE ANANDA SCIENTIFIC

ANANDA es una empresa líder de biotecnología que se enfoca en la investigación y es precursora en estudios clínicos de alta calidad para evaluar objetivos terapéuticos de los canabinoides. La empresa utiliza tecnologías de administración patentadas para lograr que los canabinoides y otros compuestos derivados de plantas tengan alta biodisponibilidad, solubilidad en agua y un período de validez estable, y se enfoca en producir productos farmacéuticos eficaces y de primera calidad. Acorde con sus datos sólidos basados en investigación, la empresa también cuenta con una cartera cada vez mayor de productos nutracéuticos de venta libre. La empresa ha lanzado satisfactoriamente dichos productos en los EE. UU. y el Reino Unido, y ha planificado expandirse a mercados adicionales como la UE, China, Australia y África en un futuro cercano. ANANDA está expandiendo su base de investigación mediante múltiples acuerdos de investigación patrocinada con universidades para diversificar su cartera de tecnología.

