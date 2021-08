Analog Devices y Maxim Integrated reciben la autorización antimonopolio de su combinación en China

WILMINGTON (Massachusetts) y SAN JOSÉ (California)–(BUSINESS WIRE)–Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI) y Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM) anuncian que la Administración Estatal de Reglamentación del Mercado de China ha concedido la autorización antimonopolio para la adquisición de Maxim por parte de Analog Devices, previamente anunciada.

Esta operación ya ha recibido todas las autorizaciones reglamentarias necesarias. Analog Devices y Maxim prevén que el cierre de la transacción se produzca en torno al 26 de agosto de 2021, previo cumplimiento de las restantes condiciones de cierre habituales.

Acerca de Analog Devices

Analog Devices (Nasdaq: ADI) es una empresa líder mundial de semiconductores dedicada a resolver los desafíos más difíciles de la ingeniería. Hacemos posible que nuestros clientes interpreten el mundo que nos rodea mediante puentes inteligentes entre lo físico y lo digital con tecnologías inigualables que detectan, miden, alimentan, conectan e interpretan. Visite http://www.analog.com.

Acerca de Maxim Integrated

Maxim Integrated, una empresa de ingeniería por excelencia, tiene como objetivo resolver los problemas más difíciles de los diseñadores con el fin de potenciar la innovación en el diseño. Nuestra amplia cartera de semiconductores de alto rendimiento, combinada con herramientas y soporte de primer nivel, ofrece soluciones analógicas esenciales que incluyen energía eficiente, medición de precisión, conectividad confiable y protección robusta junto con un procesamiento inteligente. Los diseñadores de ámbitos de aplicación como la automoción, las comunicaciones, el consumo, los centros de datos, la sanidad, la industria y la IoT confían en Maxim para desarrollar rápidamente diseños más pequeños, más inteligentes y más seguros. Encuentre más información en https://www.maximintegrated.com.

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que abordan una variedad de temas, como por ejemplo, declaraciones relacionadas con la adquisición propuesta por Analog Devices, Inc. («ADI») de Maxim Integrated Products, Inc. («Maxim») y la fecha prevista de cierre de dicha transacción. Las declaraciones que no sean hechos históricos, incluidas declaraciones sobre las creencias, los planes y las expectativas de ADI y de Maxim, son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de ADI y de Maxim, y están sujetas a una serie de factores e incertidumbres que podrían provocar que los resultados reales difieran sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas. Con frecuencia, las declaraciones prospectivas incluyen palabras como «espera», «prevé», «intentar», «planifica», «cree», «hará», «estima», «podría», «objetivo» y expresiones similares, además de variaciones o formas negativas de estas palabras. Los siguientes factores e incertidumbres importantes, entre otras, podrían provocar que los resultados reales difieran sustancialmente de los descritos en estas declaraciones prospectivas: el incumplimiento de las condiciones restantes para el cierre de la transacción entre ADI y Maxim, en el plazo previsto o en absoluto; la incertidumbre en cuanto a la duración, el alcance y los impactos de la pandemia de la COVID-19; la incertidumbre política y económica, incluido cualquier titubeo en las condiciones económicas globales o la estabilidad de los mercados financieros o de crédito, la erosión de la confianza de los clientes y las reducciones de gastos de los clientes; la falta de disponibilidad de materias primas, servicios, insumos o capacidad de fabricación; cambios de alcance geográfico o combinación de productos o clientes; cambios en la clasificación de exportación, las normas, los derechos o las tarifas de importación o exportación; cambios en los estimados de ADI o Maxim respecto de su tasa fiscal esperada según la ley impositiva vigente; la capacidad de ADI de integrar de manera exitosa los negocios y las tecnologías de Maxim; el riesgo de que los beneficios esperados, las sinergias de la transacción propuesta y el potencial de crecimiento de la compañía fusionada no puedan lograrse en tiempo y forma, o directamente no puedan lograrse; resultados adversos en litigios, incluidos potenciales litigios relacionados con la transacción propuesta; el riesgo de que ADI o Maxim no logren retener y contratar personal clave; el riesgo asociado a los plazos de cierre de la transacción propuesta, incluido el riesgo de que las condiciones de la transacción no se cumplan a tiempo o no se cumplan en absoluto, o que la transacción no se cierre por cualquier otro motivo o en las condiciones previstas, incluido el tratamiento fiscal previsto; las dificultades o gastos imprevistos relacionados con la transacción, la respuesta de los socios comerciales y la retención como resultado del anuncio y la pendencia de la transacción; la incertidumbre en cuanto al valor a largo plazo de las acciones ordinarias de ADI; la incertidumbre en cuanto al valor a largo plazo de las acciones comunes de ADI; y el desvío del tiempo de la gerencia hacia asuntos relacionados con la transacción. Para obtener información adicional sobre otros factores que pueden provocar que los resultados reales difieran sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas, consulte los informes periódicos respectivos y otras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) de ADI y Maxim, incluidos los factores de riesgo que se detallan en los informes trimestrales del Formulario 10-Q y los informes anuales del Formulario 10-K más recientes de ADI y Maxim. Las declaraciones prospectivas representan las expectativas actuales de la gerencia, poseen una incertidumbre inherente y deben interpretarse exclusivamente a la fecha en que fueron realizadas. Excepto en el caso de que la ley así lo requiera, ni ADI ni Maxim asumen ningún tipo de obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva, sea como resultado de información nueva, para reflejar eventos o circunstancias posteriores o por cualquier otro motivo.

Contacts

Contactos para ADI

Inversores:



Sr. Michael Lucarelli



781-461-3282



investor.relations@analog.com

Prensa:



Sra. Brittany Stone



917-935-1456



Brittany.Stone@teneo.com

Contactos para Maxim

Inversores:



Sra. Kathy Ta



408-601-5697



kathy.ta@maximintegrated.com

Prensa:



Sra. Ferda Millan



408-601-5429



Ferda.Millan@maximintegrated.com