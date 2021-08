Analog Devices finaliza la adquisición de Maxim Integrated

WILMINGTON, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI) anunció hoy que finalizó la adquisición previamente anunciada de Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM). La combinación fortalece aún más la posición de ADI como compañía de semiconductores analógicos de alto rendimiento con ingresos en los últimos doce meses de más de 9 mil millones de dólares1, márgenes líderes en la industria, y un flujo de caja libre de más de 3 mil millones de dólares1 sobre una base proforma.

“Hoy es un día que marca un hito fundamental para ADI y me complace dar la bienvenida al equipo de Maxim, que comparte nuestra pasión por resolver los problemas tecnológicos más complejos de nuestros clientes”, señaló Vincent Roche, presidente y director ejecutivo. “Con más de 10 000 ingenieros y una mayor profundidad y extensión de nuestras tecnologías de primera clase, estamos bien posicionados para desarrollar soluciones aún más completas y de vanguardia para nuestros clientes. Juntos impulsaremos las próximas etapas de innovación de los semiconductores analógicos, mientras creamos un futuro más sano, más seguro y más sostenible para todos”.

De acuerdo con los términos del acuerdo definitivo, los accionistas de Maxim recibieron 0.63 en acciones comunes de ADI por cada acción común de Maxim. Las acciones comunes de Maxim no cotizarán más en bolsa en el mercado de valores NASDAQ.

Directorio combinado

En relación con el cierre de la transacción, Tunç Doluca, expresidente y director ejecutivo de Maxim, y Mercedes Johnson, exdirectora ejecutiva fundadora de Avago Technologies, se sumarán al directorio de ADI. Doluca y Johnson se desempeñaron en el directorio de Maxim hasta el cierre de la transacción.

Información sobre teleconferencia y transmisión web especial para inversores

ADI organizará una transmisión web para tratar sus próximas prioridades de asignación de capital y el panorama actualizado del cuarto trimestre del año fiscal 2021. La transmisión web está programada para las 8:30 a. m. hora del Este el día 8 de septiembrede 2021 con Vincent Roche, presidente y director ejecutivo, Prashanth Mahendra-Rajah, vicepresidente sénior de Finanzas y director de Finanzas, y Michael Lucarelli, director sénior de Relaciones con los Inversores.

Se podrá acceder en vivo a la transmisión web y la presentación inherente a través del sitio web de relaciones con los inversores de Analog Devices en investor.analog.com, o por teléfono llamando al

número de teléfono para participantes (nacionales e internacionales): (833) 423-0297



Contraseña para participantes internacionales: 8334230297



*no es necesaria la contraseña para las llamadas nacionales

La teleconferencia se reproducirá aproximadamente dos horas después de su finalización, y se podrá acceder durante dos semanas llamando al 855-859-2056 mediante el ID de conferencia 7115409.

Tanto el comunicado de prensa como la versión archivada de la transmisión web estarán disponibles en investor.analog.com.

Acerca de Analog Devices

Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI) opera en el centro de la economía digital moderna, al convertir los fenómenos del mundo real en conocimientos útiles con su cartera integral de tecnologías de señal analógica y mixta, gestión de energía, radiofrecuencia (RF) y sensores y digitales. ADI atiende a 125 000 clientes en todo el mundo con más de 75 000 productos en los mercados industrial, de comunicaciones, automotor y de consumo. ADI tiene su sede principal en Wilmington, MA. Visite http://www.analog.com.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes de títulos valores federales. Estas declaraciones prospectivas hacen referencia a una serie de temas, entre ellos, por ejemplo, proyecciones en cuanto a los beneficios previstos de la transacción propuesta, el impacto anticipado de la transacción propuesta sobre el negocio y los resultados operativos y financieros futuros de la organización fusionada, el monto y el plazo esperados de las sinergias de la transacción. Las declaraciones que no sean hechos históricos, incluidas declaraciones sobre las creencias, los planes y las expectativas de ADI, son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de ADI y están sujetas a una serie de factores e incertidumbres que podrían provocar que los resultados reales difieran materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas. Con frecuencia, las declaraciones prospectivas incluyen palabras como “esperar”, “prever”, “intentar”, “planificar”, “creer”, “estimar”, “objetivo” y expresiones similares, además de variaciones o formas negativas de estas palabras. Los siguientes factores e incertidumbres importantes, entre otras, podrían provocar que los resultados reales difieran materialmente de los descritos en estas declaraciones prospectivas: la incertidumbre en cuanto a la duración, el alcance y los impactos de la pandemia de la COVID-19; la incertidumbre política y económica, incluido cualquier titubeo en las condiciones económicas globales o la estabilidad de los mercados financieros o de crédito, la erosión de la confianza de los clientes y las reducciones de gastos de los clientes; la falta de disponibilidad de materias primas, servicios, insumos o capacidad de fabricación; cambios de alcance geográfico o combinación de productos o clientes; cambios en la clasificación de exportación, las normas, los derechos o las tarifas de importación o exportación; cambios en los estimados de ADI respecto de su tasa fiscal esperada según la ley impositiva vigente; la capacidad de ADI de integrar de manera exitosa los negocios y las tecnologías de Maxim; el riesgo de que los beneficios esperados, las sinergias de la transacción propuesta y el potencial de crecimiento de la compañía fusionada no puedan lograrse en tiempo y forma, o directamente no puedan lograrse; resultados adversos en litigios, incluidos potenciales litigios relacionados con la transacción propuesta; el riesgo de que ADI no logre retener y contratar personal clave; las dificultades o los gastos no previstos relacionados con la transacción, la respuesta de los socios comerciales y la retención como consecuencia de la transacción; la incertidumbre respecto del valor a largo plazo de las acciones comunes de ADI; y el desvío del tiempo de la gerencia hacia asuntos relacionados con la transacción. Para obtener información adicional sobre otros factores que pueden provocar que los resultados reales difieran materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas, consulte los informes periódicos respectivos y otras presentaciones ante la SEC de ADI y Maxim, incluidos los factores de riesgo que se detallan en los informes trimestrales del Formulario 10-Q y los informes anuales del Formulario 10-K más recientes de ADI y Maxim. Las declaraciones prospectivas representan las expectativas actuales de la gerencia, poseen una incertidumbre inherente y deben interpretarse exclusivamente a la fecha en que fueron realizadas. Excepto en el caso de que la ley así lo requiera, ADI no asume ningún tipo de obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva, sea como resultado de información nueva, para reflejar eventos o circunstancias posteriores o por cualquier otro motivo.

________________________________ 1 En base a los últimos doce meses que finalizaron el 31 de julio de 2021 para Analog Devices y los últimos doce meses que finalizaron el 26 de junio de 2021 para Maxim. El flujo de caja libre se define como el efectivo neto provisto por las actividades operativas, determinado de acuerdo con los PCGA, menos las adiciones netas a propiedad, planta y equipos.

