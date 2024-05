Anabranch Capital Management tiene la intención de rechazar la oferta de Forseti III AB para los accionistas de Karnov Group AB

STAMFORD, Connecticut–(BUSINESS WIRE)–Los fondos administrados por Anabranch Capital Management, LP («Anabranch») han sido propietarios de acciones de Karnov Group AB («Karnov» o la «compañía») (KAR SS) desde junio de 2023 y actualmente tienen más de 5,7 millones de acciones, lo que corresponde aproximadamente al 5,3 % de todas las acciones en circulación de la compañía. Anabranch cree que la oferta de 84 coronas suecas por acción de Forseti III AB está muy por debajo del valor intrínseco de Karnov, y Anabranch tiene la intención de rechazar la oferta.

Exención de responsabilidad: las opiniones expresadas corresponden a los autores y a Anabranch Capital Management, LP en la fecha indicada y están sujetas a cambios en cualquier momento en función de las condiciones del mercado o de otro tipo. Estas opiniones no pretenden ser una previsión de acontecimientos futuros ni una garantía de resultados futuros. Estas opiniones no pueden considerarse asesoramiento de inversión. La información facilitada no debe considerarse una recomendación de compra o venta de ninguno de los valores mencionados ni una recomendación sobre cómo votar o actuar, y debe interpretarse únicamente como una expresión de cómo Anabranch Capital Management, LP pretende votar o actuar en la actualidad. Este material tiene fines informativos y no debe interpretarse como un informe de investigación.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Jonathan Gasthalter/Amanda Shpiner



Gasthalter & Co.



212 257 4170